Семейный дом в США был разрушен после того, как собака случайно включила кухонный тостер, что привело к сильному пожару, в результате которого трагически погибли три домашних животных.

Семья была в шоке после того, как их собака случайно включила тостер, что стало причиной пожара в их доме, пишет издание Daily Star.

По данным пожарной службы Абингдона, аварийные бригады прибыли на место происшествия в Фоксглоу-Корт в Мэриленде после поступления сообщений о сильном пожаре, охватившем здание. Пожарным удалось потушить пламя в течение 20 минут, но имущество получило серьезные повреждения.

Соседям удалось вытащить из горящего здания двух собак по кличке Бо и Адди до того, как на место происшествия прибыли службы экстренной помощи. К сожалению, несколько любимых домашних животных погибли.

Відео дня

Официальные лица подтвердили, что третья собака по кличке Дакота и две кошки погибли в огне. К счастью, на момент пожара внутри здания никого не было, и о пострадавших не сообщалось.

После тщательного осмотра места происшествия выяснилось, что одна из собак семьи запрыгнула на кухонную столешницу и случайно включила тостер. Прибор быстро загорелся вблизи легковоспламеняющихся предметов, что привело к быстрому распространению огня.

Сбока устроил пожар в доме в США Фото: Скриншот

Сообщается, что весь инцидент был заснят камерой домашней безопасности Ring, которая запечатлела, как собака обнюхивала столешницу и стучала лапами по предметам за мгновение до того, как вспыхнуло пламя. Заместители пожарного инспектора штата официально признали инцидент трагическим несчастным случаем.

По удивительному стечению обстоятельств собака, которая случайно загорелась, оказалась одним из двух щенков, которых соседи вытащили в безопасное место, и они остались совершенно невредимыми.

Среди развалин произошло ещё одно чудо: ящерицу, любимицу всей семьи, нашли живой. Рептилию, остававшуюся жизнеспособной, срочно доставили в реанимацию на 24 часа.

В результате пожара здание превратилось в руины; по всему зданию зафиксированы значительные повреждения, вызванные огнем, дымом, копотью и водой.

Власти оценивают ущерб, нанесенный зданию, примерно в 150 000 долларов, а также дополнительные 50 000 долларов убытков из-за уничтоженного ремонта внутри.

В то же время эксперты предупреждают, что пожары, вызванные домашними животными, являются удивительно распространенным явлением. Данные Американского Красного Креста показывают, что домашние животные ежегодно становятся причиной примерно 1000 пожаров в домах в США.

Напомним, что во время атаки РФ на Вишневое в одном из домов, охватившего пожар в результате обстрела, находилась домашняя собака по кличке Йося.

Кроме того, собака напугала хозяйку своей хромотой, но ветеринар лишь посмеялся над этим "диагнозом".