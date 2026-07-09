Маленькое чудо: домашняя собака выжила во время атаки в Вишневом

Во время атаки РФ на Вишневое в одном из домов, охваченном пожаром в результате обстрела, находилась домашняя собака по кличке Йося.

Во время удара домашний питомец был заперт в своём доме. Об истории четвероногого рассказывает "Украина сейчас".

Нападение РФ на Вишневое

Когда в доме начался пожар, хозяева подумали, что собака погибла, но она выжила.

По словам местного жителя Александра, когда начался обстрел, его племянник закрыл дом и пытался спастись, но Йося остался внутри.

Мужчина предполагает, что из-за взрывной волны стекла в окнах разлетелись, что помогло Йосе выбраться из дома.

На видео также виден дом, в котором жил пес: он полностью сгорел. Теперь собака находится на улице. У него есть ранения, в частности, он хромает на заднюю лапу. Кроме того, после нападения Йося теперь боится громких звуков.

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Атака РФ на Вишневое: что известно

Напомним, что в ночь на 6 июля Россия нанесла массированный удар по Киеву крылатыми ракетами и ударными дронами. В целом больше всего пострадали Подольский, Дарницкий и Голосеевский районы столицы.

Не менее масштабных разрушений подверглось и Вишневое в Киевской области. Журналисты "Киев24" сообщают, что город пережил самые серьезные разрушения с начала полномасштабного вторжения. По предварительным оценкам, повреждено около 13 гектаров жилой застройки — это 200 зданий, среди которых более 100 жилых домов, а также 20 производственных сооружений и семь общежитий железнодорожников.

Кроме того, в Вишневом Киевской области, где продолжаются аварийно-спасательные работы, спасатели обнаружили под завалами выжившего кота.

Кроме того, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям опубликовала трогательное видео, на котором мужчина идет, прижимая к себе собаку, которую искал целый день после обстрела в Киевской области.