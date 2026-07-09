Маленьке диво: домашній пес вижив під час атаки у Вишневому

Під час атаки РФ на Вишневе в одному з будинків, який охопила пожежа внаслідок обстрілу, перебував домашній пес на ім'я Йося.

Під час удару домашній улюбленець був зачинений у своєму будинку. Про історію чотирилапого розповідає "Україна сейчас".

Атака РФ на Вишневе

Коли у домі почалася пожежа, господарі подумали, що собака загинула, але він вижив.

За словами місцевого жителя Олександра, коли почався обстріл, його племінник зачинив будинок та намагався врятуватися, але Йося лишився всередині.

Чоловік припускає, що через вибухову хвилю скло у вікнах розлетілося, що допомогло Йосі вибратися з будинку.

На відео також видно будинок, де жив пес: він повністю згорів. Тепер собака знаходиться на вулиці. Він має поранення, зокрема кульгає на задню лапу. Також Йося боїться тепер гучних звуків після атаки.

Відео дня

Атака РФ на Вишневе: що відомо

Нагадаємо, що в ніч на 6 липня Росія завдала масованого удару по Києву крилатими ракетами та ударними дронами. Загалом, найбільше постраждали Подільський, Дарницький і Голосіївський райони столиці.

Не менш масштабних руйнувань зазнало й Вишневе на Київщині. Журналісти "Київ24" повідомляють, що місто пережило найбільші руйнування від початку повномасштабного вторгнення. За попередніми оцінками, пошкоджено близько 13 гектарів житлової забудови — це 200 будівель, серед яких понад 100 житлових будинків, а також 20 виробничих споруд і сім гуртожитків залізничників.

Також у Вишневому Київської області, де тривають аварійно-рятувальні роботи, рятувальники знайшли під завалами кота, який вижив.

Крім того, Державна служба з надзвичайних ситуацій опублікувала зворушливе відео, на якому чоловік іде, притискаючи до себе собаку, яку шукав цілий день після обстрілу в Київській області.