Дивом вижив: під завалами у Вишневому знайшли кота у важкому стані (відео)

У Вишневому Київської області, де тривають аварійно-рятувальні роботи, рятувальники знайшли під завалами кота, який вижив.

Тварина перебувала у вкрай важкому стані, повідомили співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій. Кіт майже не рухався, ледь дихав, у нього були обпечені вуха, вуса та очі.

Рятувальники принесли тварину до штабу, і всі, хто там перебував, кинулися на допомогу. Вони напоїли тварину водою, надали їй першу допомогу та почали шукати ветеринарів.

Рятування тварин після обстрілів у Києві та Київській області

На цьому дива не закінчилися: знайшлися господарі врятованого чотирилапого. Кота терміново доставили до клініки, а організувати лікування допомогли представники Червоного Хреста.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

На нього чекає тривала реабілітація, адже опіки серйозні, проте прогнози хороші, і кіт виживе.

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Друге диво сталося в Києві. Під час ліквідації наслідків нічних російських обстрілів рятувальники витягли з-під завалів крихітне кошеня. Незважаючи на те, що воно було мокре й перелякане, кошеня вціліло.

Ще одне кошеня врятували у Києві Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Напередодні ми повідомляли, що в Київській області чоловік знайшов улюбленого собаку після цілого дня пошуків. Тварина втекла з дому, злякавшись обстрілів.

Також повідомлялося, що під час розбирання завалів у Києві 2 липня з-під завалів будинку витягли живого й неушкодженого кота.