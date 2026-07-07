Маленьке диво: чоловік після обстрілів цілий день шукав свою собаку, фінал розчулив мережу

Навіть у такий трагічний день, як 6 липня, коли російські військові вбили понад 20 осіб у Києві та області під час масованої ракетної атаки, знайшлося місце для дива.

Державна служба з надзвичайних ситуацій опублікувала зворушливе відео, на якому чоловік іде, притискаючи до себе собаку, яку шукав цілий день після обстрілу в Київській області.

Злякавшись вибухів, тварина втекла з дому, і господар до самого сутінку шукав її, не втрачаючи надії.

Він розповів, що взяв собаку "зовсім крихітним цуценям" і виростив її.

"Ми тебе відмиємо, відкупаємо… Тепер усе буде добре!" — каже він, притискаючи до себе чорну від сажі, приголомшену й налякану улюбленицю на прізвисько Сіма.

"У цих простих словах — стільки любові, болю, надії та віри. Війна забирає домівки, спокій… Але вона не здатна забрати людяність! Саме такі історії нагадують: доки ми здатні боротися за своє, шукати, обіймати, рятувати, кохати — нас неможливо зламати!" — зазначили в ДСНС.

Відео дня

Раніше ми повідомляли, що рятувальники витягли живого кота з-під завалів після обстрілу Києва 2 липня. Тварина виявилася цілою й неушкодженою, хоча й була налякана.

Також повідомлялося, що волонтери врятували кішку, яку росіянин скинув зі скелі у Криму.