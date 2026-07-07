Маленькое чудо: мужчина после обстрелов весь день искал свою собаку, финал растрогал сеть

Даже в такой трагический день, как 6 июля, когда россиские военные убили более 20 человек в Киеве и области во время массированной ракетной атаки, нашлось место чуду.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям опубликовала тротательное видео, где мужчина идет, прижимая к себе собаку, которую искал весь день после обстрела в Киевской области.

Напуганное взрывами, животное сбежало из дома, и владелец до самых сумерек искал его, не теряя надежду.

Он рассказал, что взял собаку "совсем комочком" и вырастил ее.

"Мы тебя отмоем, откупаем… Теперь все будет хорошо!" — говорит он, прижимая к себе черную от копоти, оглушенную и напуганную любимицу по кличке Сима.

"В этих простых словах — столько любви, боли, надежды и веры. Война уносит дома, покой… Но она не способна унести человечность! Именно такие истории напоминают: пока мы способны бороться за свое, искать, обнимать, спасать, любить — нас невозможно сломить!" — отметили в ГСЧС.

Відео дня

Ранее мы писали, что спасатели достали живого кота из-под завалов после обстрела Киева 2 июля. Животное оказалось целым и невредимым, хоть и было напугано.

Также сообщалось, что волонтеры спасли кошку, которую россиянин сбросил с обрыва в Крыму.