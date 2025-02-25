Муся выжила: местные волонтеры спасли кошку, которую россиянин сбросил с обрыва в Крыму (фото, видео)

Муся после падения с 40-метровой высоты смогла выплыть из воды и спрятаться в скалах. Ее спасали альпинисты с помощью специальной переноски и снаряжения.

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В аннексированном Крыму россиянин сбросил кошку Мусю со смотровой площадки замка "Ласточкино гнездо". Волонтеры нашли ее живой в ущелье под обрывом. Об этом сообщает пропагандистский телеканал Санкт-Петербурга 78.ru.

По словам российских журналистов, в пресс-службе "Ласточкиного гнезда" подтвердили, что кошка смогла выжить после падения с обрыва. Сообщается, что Муся выплыла из воды и спряталась в ущелье на скалах.

Альпинисты подняли Мусю с помощью специальной переноски и снаряжения. Ее передали ветеринарам. Теперь кошке предстоит пройти осмотр и восстановление.

Спасатели смогли достать Мусю с десятиметрового выступа на скале с помощью альпинистского снаряжения и специальной переноски. Ее передадут ветеринарам для осмотра и лечения. Волонтеры говорят, что не вернут животное в "Ласточкино гнездо", а будут искать ей новых хозяев.

Волонтеры хотят найти кошке Мусе новых хозяев Фото: Telegram / Mash

Напомним, Муся жила в замке в течение 10 лет и была местной знаменитостью. 24-летний турист из Санкт-Петербурга приехал в замок утром 23 февраля. Камеры наблюдения зафиксировали, как он сначала гладит кошку, а потом берет на руки, несет к смотровой площадке и бросает с 40-метрового обрыва. Поначалу СМИ сообщали, что кошка погибла.

Мужчину задержали и отвезли в отделение оккупационных органов МВД в Ялте. Позже росСМИ опубликовали видео, на котором петербуржец объясняет свой поступок. Он с улыбкой рассказал, что кошка путалась под ногами, а когда он взял ее на руки, начала сопротивляться и вырываться. По данным российских журналистов, мужчина состоит на учете в психоневрологическом диспансере.

Напомним, 23 февраля СМИ писали о кошке, которая "села" в поезд и самостоятельно проехала 28 километров до другого города.

Также 23 февраля в сети обнародовали видео с котом, который стал звездой интернета благодаря своей любознательности.