Муся вижила: місцеві волонтери врятували кішку, яку росіянин скинув з обриву в Криму (фото, відео)

Муся після падіння з 40-метрової висоти змогла випливти з води та заховатися в скелях. Її рятували альпіністи за допомогою спеціальної переноски та спорядження.

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В анексованому Криму росіянин скинув кішку Мусю з оглядового майданчика замку "Ластівчине гніздо". Волонтери знайшли її живою в ущелині під урвищем. Про це повідомляє пропагандистський телеканал Санкт-Петербурга 78.ru.

За словами російських журналістів, у пресслужбі "Ластівчиного гнізда" підтвердили, що кішка змогла вижити після падіння з урвища. Повідомляється, що Муся випливла з води та сховалася в ущелині на скелях.

Альпіністи підняли Мусю за допомогою спеціальної переноски та спорядження. Її передали ветеринарам. Тепер кішці належить пройти огляд і відновлення.

Рятувальники змогли дістати Мусю з десятиметрового виступу на скелі за допомогою альпіністського спорядження та спеціальної переноски. Її передадуть ветеринарам для огляду та лікування. Волонтери кажуть, що не повернуть тварину до "Ластівчиного гнізда", а шукатимуть їй нових господарів.

Волонтери хочуть знайти кішці Мусі нових господарів Фото: Telegram / Mash

Нагадаємо, Муся жила в замку протягом 10 років і була місцевою знаменитістю. 24-річний турист із Санкт-Петербурга приїхав до замку вранці 23 лютого. Камери спостереження зафіксували, як він спочатку гладить кішку, а потім бере на руки, несе до оглядового майданчика та кидає з 40-метрового обриву. Спочатку ЗМІ повідомляли, що кішка загинула.

Чоловіка затримали та відвезли до відділку окупаційних органів МВС у Ялті. Пізніше росЗМІ опублікували відео, на якому петербуржець пояснює свій вчинок. Він із посмішкою розповів, що кішка плуталася під ногами, а коли він узяв її на руки, почала пручатися та вириватися. За даними російських журналістів, чоловік перебуває на обліку в психоневрологічному диспансері.

Нагадаємо, 23 лютого ЗМІ писали про кішку, яка "сіла" в поїзд і самостійно проїхала 28 кілометрів до іншого міста.

Також 23 лютого в мережі оприлюднили відео з котом, що став зіркою інтернету завдяки своїй допитливості.