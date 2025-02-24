Жила там 10 років: росіянин убив знамениту кішку з Ластівчиного гнізда

Турист скинув кішку Мусю з обриву. Живодера затримали.

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В окупованому Криму російський турист скинув з оглядового майданчика Ластівчиного гнізда знамениту кішку Мусю, яка жила в палаці понад 10 років. Про це повідомляє росЗМІ "Фонтанка".

Чоловік приїхав на територію туристичного об'єкта вранці 23 лютого. Судячи з камер спостереження, він спочатку погладив кішку, а коли побачив, що ніхто за ним не спостерігає, просто відніс тварину на оглядовий майданчик і викинув її з 40-метрового обриву.

Палац-музей Ластівчине гніздо Фото: РИА Новости

Кішка Муся жила в Ластівчиному гнізді понад 10 років і була місцевою визначною пам'яткою: вона завжди зустрічала гостей і не боялася людей.

Пошуком чоловіка зайнялися правоохоронні органи. Його особу було встановлено. Шкуродером виявився 24-річний уродженець Санкт-Петербурга.

Його затримали і відвезли в ялтинський відділ МВС.

Причину свого вчинку він не пояснив.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, як кішка вижила після чотирьох тижнів у вантажному контейнері. Тварину виявили на Кюрасао, острові в Карибському морі, коли розкрили вантаж з Нідерландів.

Раніше схожа історія трапилася з працівниками магазину в Манчестері, які серед бананів натрапили на живу знахідку.