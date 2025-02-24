Жила там 10 лет: россиянин убил знаменитую кошку из Ласточкиного гнезда

Турист сбросил кошку Мусю с обрыва. Живодер был задержан.

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В оккупированном Крыму российский турист сбросил со смотровой площадки Ласточкиного гнезда знаменитую кошку Мусю, которая жила во дворце более 10 лет. Об этом сообщает росСМИ "Фонтанка".

Мужчина приехал на территорию туристического объекта утром 23 февраля. Судя по камерам наблюдения, он сначала погладил кошку, а когда увидел, что никто за ним не наблюдает, просто отнес животное на смотровую площадку и выкинул его с 40-метрового обрыва.

Дворец-музей Ласточкино гнездо Фото: РИА Новости

Кошка Муся жила в Ласточкином гнезде более 10 лет и была местной достопримечательностью: она всегда встречала гостей и не боялась людей.

Поиском мужчины занялись правоохранительные органы. Его личность была установлена. Живодером оказался 24-летний уроженец Санкт-Петербурга.

Его задержали и отвезли в ялтинский отдел МВД.

Причину своего поступка он не объяснил.

Напомним, ранее Фокус писал о том, как кошка выжила после четырех недель в грузовом контейнере. Животное обнаружили на Кюрасао, острове в Карибском море, когда вскрыли груз из Нидерландов.

Ранее похожая история случилась с работниками магазина в Манчестере, которые среди бананов наткнулись на живую находку.