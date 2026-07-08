Чудом выжил: под завалами в Вишневом нашли кота в тяжелом состоянии (видео)

В Вишневом Киевской области, где продолжаются аварийно-спасательные работы, спасатели нашли под завалами выжившего кота.

Животное было в крайне тяжелом состоянии, сообщили сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Кот почти не двигался, еле дышал, у него были обожжены уши, усы и глаза.

Спасатели принесли животное в штаб, и все, кто находился там, бросились на помощь. Они напоили животное водой, оказали ему первую помощь и начали искать ветеринаров.

Спасение животных после обстрелов в Киеве и Киевской области

На этом чудеса не закончились: нашлись хозяева спасенного четырехлапого. Кота срочно отправили в клинику, а лечение помогли организовать представители Красного Креста.

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Впереди у него — длительная реабилитация, ведь ожоги серьезные, однако прогнозы хорошие, и кот будет жить.

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Второе чудо произошло в Киеве. Во время ликвидации последствий ночных российских обстрелов спасатели достали из-под завалов крошечного котенка. Несмотря на то, что он был мокрый и испуганный, котенок уцелел.

Еще одного котенка спасли в Киеве Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Накануне мы сообщали, что в Киевской области мужчина нашел любимую собаку после дня поисков. Животное сбежало из дома, испугавшись обстрелов.

Также сообщалось, что во время разборов завалов в Киеве 2 июля из-под завалов дома достали живого и невредимого кота.