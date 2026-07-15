Драма на ровном месте: собака напугала хозяйку своей хромотой, но ветеринар лишь посмеялся над "диагнозом"

Женщина испугалась, когда её 8-летняя собака породы зушон внезапно начала хромать на переднюю лапу. Однако она была удивлена, когда ветеринар осмотрел питомца.

Однажды вечером собака Генри начала хромать и поднимать лапу, чтобы не наступать на нее, чем не на шутку напугав свою хозяйку Даниэллу Уильямс. Эта история была опубликована женщиной на своей странице в TikTok.

Когда Даниэлла заметила, что с питомцем, возможно, что-то не так, она сразу же начала бить тревогу.

"Когда я вышла из душа, он, прихрамывая, поднялся наверх, не нагружая переднюю лапу. Он просто держал её поднятой. Он уже делал что-то подобное раньше, и тогда у него между подушечками лап застряла маленькая колючка, поэтому я автоматически подумала, что это произошло снова", — рассказала женщина.

Відео дня

После тщательного осмотра Даниэлла поняла, что не видит у собаки никаких травм. Однако всю ночь она вместе с мужем наблюдала, не ухудшилось ли состояние Генри.

Внезапное "исцеление"

На следующее утро пес всё ещё хромал, из-за чего женщина решила срочно обратиться за помощью к ветеринару. Однако, когда собаку доставили в клинику, женщина с удивлением заметила, что Генри внезапно "поправился".

Собака внезапно "выздоровела" во время визита к ветеринару Фото: Скриншот

Собака хромала вплоть до самого входа в здание, но её поведение резко изменилось, как только ветеринар позвал её по имени: она вбежала в кабинет для осмотра, не проявляя никаких признаков того, что с лапой может быть что-то не так.

"Я объяснила, что произошло, а ветеринар осмотрел его и лишь бросил на меня взгляд. Я сразу поняла, что всё это было лишь игрой, чтобы привлечь к себе внимание", — призналась женщина в комментарии журналистам Newsweek.

Когда ветеринар провел дополнительный осмотр Генри, он подтвердил, что опасения оказались напрасными и с питомцем женщины всё в порядке. Врач лишь посмеялся над этим случаем и рассказал, что такое "случается постоянно" в его практике. Он объяснил, что животное таким образом просто могло требовать внимания от хозяев.

Реакция пользователей

Видеоролик с этой историей быстро стал вирусным в сети, набрав более 15 тысяч лайков и десятки комментариев. Люди в основном шутили по этому поводу.

"Ему просто хочется провести ночь в большой кровати", — предположила одна из пользовательниц.

Другая пользовательница пошутила, что пора переименовать собаку и назвать её Оскар.

"Ох, Генри, ты абсолютно заслуживаешь всех наград за драматические спектакли", — так похвалил актерский талант пса еще один пользователь.

Сама Даниэлла после этого тоже посмеялась над этим забавным случаем и сказала, что её питомец "заслуживает "Оскара".

Напомним, недавно агентство Associated Press рассказывало о том, как четвероногие болельщики Месси на Чемпионате мира покорили интернет в форме национальной сборной.

Кроме того, в сети распространилась история о том, как хозяйка поймала свою собаку на "мошенничестве" с двумя обедами.