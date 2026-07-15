Драма на рівному місці: пес злякав власницю шкутильганням, але ветеринар лише посміявся з "діагнозу"

Жінка перелякалася, коли її 8-річний собака породи зушон раптово почав шкутильгати на передню лапу. Однак вона була здивована, коли ветеринар оглянув улюбленця.

Пес Генрі одного вечора почав кульгати і підіймати угору лапу, щоб не наступати на неї, не на жарт налякавши свою власницю Даніеллу Вільямс. Цією історією жінка поділилася на своїй сторінці у TikTok.

Коли Даніелла помітила, що з улюбленцем може бути щось не так, вона одразу почала бити на сполох.

"Коли я вийшла з душу, він підійшов, кульгаючи, нагору, не навантажуючи передню лапу. Він просто тримав її піднятою. Він уже робив щось подібне раніше, і тоді у нього між подушечками лап застрягла маленька колючка, тому я автоматично подумала, що це сталося знову", — розповіла жінка.

Після ретельного огляду Даніелла зрозуміла, що не бачить жодних травм у собаки. Проте усю ніч вона разом із чоловіком спостерігала, чи не погіршився стан Генрі.

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Раптове "зцілення"

Наступного ранку пес все ще кульгав, через що жінка вирішила терміново звернутися за допомогою до ветеринара. Однак, коли собаку доставили до клініки, жінка з подивом помітила, що Генрі раптово "одужав".

Собака раптово "зцілився" під час візиту до ветеринара Фото: Скриншот

Собака кульгав аж до самого входу в будівлю, але його поведінка різко змінилася, щойно ветеринар покликав його по імені: він вбіг до кабінету для огляду, не демонструючи жодних ознак того, що з лапою може бути щось не так.

"Я пояснила, що сталося, а ветеринар оглянув його й лише кинув на мене погляд. Я відразу зрозуміла, що це все було лише грою, щоб привернути до себе увагу", — зізналася жінка у коментарі журналістам Newsweek.

Коли ветеринар провів додатковий огляд Генрі, то підтвердив, що побоювання були даремними і з улюбленцем жінки все гаразд. Лікар лише посміявся з цього випадку і розповів, що таке "трапляється постійно" у його практиці. Він пояснив, що тварина у такий спосіб просто могла вимагати уваги від господарів.

Реакція користувачів

Відеоролик із цією історією швидко став вірусним у мережі, зібравши понад 15 тисяч уподобань та десятки коментарів. Люди здебільшого жартували з цього приводу.

"Йому просто хочеться провести ніч у великому ліжку", — припустила одна із користувачок.

Інша користувачка пожартувала, що настав час перейменувати собаку і дати йому ім'я Оскар.

"Ох, Генрі, ти абсолютно заслуговуєш на всі нагороди за драматичні вистави", — зробив похвальний коментар щодо акторського таланту пса ще один користувач.

Сама Даніелла після цього також посміялася з курйозного випадку і сказала, що її улюбленець "заслуговує на Оскар".

Нагадаємо, нещодавно видання Associated Press розповідало, як чотирилапі уболівальники Мессі на Чемпіонаті світу підкорили мережу у формах національної збірної.

Також у мережі поширювали історію, як власниця викрила свого собаку на "читерстві" з двома обідами.