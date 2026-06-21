"Він завжди голодний": власниця викрила свого собаку на "читерстві" з двома обідами (відео)

Власниця 10-річного пса Бадді зі США розповіла, що викрила свого собаку на цікавому "читерстві". Виявилося, що хвостатий придумав нехитрий спосіб, як йому обідати двічі поспіль.

За словами Стефані, її чотирилапий улюбленець брав миску та йому у гості до її дідуся за "другим обідом". Один з таких походів жінка виклала в TikTok.

Ролик жінки швидко став вірусним та набрав понад 1,3 млн переглядів. На ролику видно, що Бадді бере свою миску для їжі і впевнено марширує до її дідуся.

Власниця пса Стефані пожартувала в підписі, що "він завжди голодний". Водночас дідусь авторки ролика залюбки готує собаку, який не відмовляється добряче попоїсти.

Наразі відомо, що ролик був знятий на початку червня цього року в місті Токоа, штат Джорджія (США). Авторка ролика додає, що Бадді постійно носить миску з собою — як вдома, так і дорогою до її дідуся.

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Реакція соцмереж

Вчинок Бадді швидко став предметом обговорення в мережі. Найбільше підтримки мали такі репліки:

"Пес одного дня розповідатиме своїм нащадкам як ходив за їжею "в гору в обидва боки по снігу";

"Точно встигає набрати свою денну норму кроків між прийомами їжі";

"Явно це — не перша така подорож";

"Якби чужий пес просто з'явився на порозі з мискою для їжі, то я не зміг би відмовити йому в бажанні поїсти".

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