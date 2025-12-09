Вкрали майже 30 мільйонів доларів: жінка видавала себе за спадкоємицю авіаційної імперії (фото)

ФБР викрило факт масштабної афери, до якої була залучена низка осіб, їм вдалося заволодіти мільйонами банківських установ. Наразі правоохоронці виявили головну підозрювану в організації цієї схеми та розкрити, як їй вдалося це провернути.

Слідство встановило, що саме 73-річна Мері Керол МакДоннелл організувала багатомільйонну шахрайську схему в Південній Каліфорнії. Про це повідомляє Fox News.

За даними слідчих, жінка реалізувала дуже цікаву схему обману разом зі спільниками в штаті Калфорнія з липня 2017 року по травень 2018-го. МакДоннелл змогла використати проґалини в системі заповітів, чим і скористалася.

Підозрювана Мері Керол МакДоннелл вкрала статки на мільйони додарів Фото: Federal Bureau of Investigation (FBI)

"Починаючи приблизно з липня 2017 року і до травня 2018 року, МакДоннелл разом зі спільниками свідомо та з наміром обману розробила й взяла участь у схемі з отримання грошей, коштів, активів і майна, що належали Banc of California", — заявили у ФБР.

За даними правоохоронців, схема виглядає так — МакДоннелл видавала себе за спадкоємицю авіаційної династії McDonnell Aircraft. Далі вона приходила в банк і переконувала, що згодом отримає доступ до таємного трасту на $80 млн (3,37 млрд грн).

Завдяки цим твердженням вона отримала від Banc of California близько $14,7 млн (понад 620 млн грн), хоча достеменно знала, що не має на це повноважень і не збиралась повертати кошти.

Профайл на розшук організаторки афери Фото: Federal Bureau of Investigation (FBI)

За схожою схемою вона ошукала й інші фінансові установи більш ніж на 15 мільйонів доларів, зазначають у ФБР. Раніше МакДоннелл очолювала Bellum Entertainment LLC, продакшн-компанію та має задокументовані зв’язки з особами в Лос-Анджелесі, Монтгомері (штат Алабама) та Дубаєм (ОАЕ).

Наразі жінка перебуває у міжнародному розшуку з 2018 року. Журналісти проєкту Deadline виявили, що ще в 2017 році компанія Bellum Entertainment, якою володіла МакДоннелл, стала об’єктом розслідування Комісії з питань праці Каліфорнії.

Тоді чиновники звернули увагу на звернення ексробітиків компанії про невиплату зарплат десяткам колишніх співробітників. Сама МакДоннелл пояснювала проблеми з виплатами "значним банківським шахрайством", однак потім зникла в невідомому напрямку після інтересу ФБР до її махінацій.

