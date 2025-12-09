Украли почти 30 миллионов долларов: женщина выдавала себя за наследницу авиационной империи (фото)

ФБР разоблачило факт масштабной аферы, к которой был привлечен ряд лиц, им удалось завладеть миллионами банковских учреждений. Сейчас правоохранители обнаружили главную подозреваемую в организации этой схемы и раскрыть, как ей удалось это провернуть.

Следствие установило, что именно 73-летняя Мэри Кэрол МакДоннелл организовала многомиллионную мошенническую схему в Южной Калифорнии. Об этом сообщает Fox News.

По данным следователей, женщина реализовала очень интересную схему обмана вместе с сообщниками в штате Калфорния с июля 2017 года по май 2018-го. МакДоннелл смогла использовать пробелы в системе завещаний, чем и воспользовалась.

Подозреваемая Мэри Кэрол МакДоннелл украла состояние на миллионы долларов Фото: Federal Bureau of Investigation (FBI)

"Начиная примерно с июля 2017 года и до мая 2018 года, МакДоннелл вместе с сообщниками сознательно и с намерением обмана разработала и приняла участие в схеме по получению денег, средств, активов и имущества, принадлежавших Banc of California", — заявили в ФБР.

По данным правоохранителей, схема выглядит так — МакДоннелл выдавала себя за наследницу авиационной династии McDonnell Aircraft. Далее она приходила в банк и убеждала, что впоследствии получит доступ к тайному трасту на $80 млн (3,37 млрд грн).

Благодаря этим утверждениям она получила от Banc of California около $14,7 млн (более 620 млн грн), хотя точно знала, что не имеет на это полномочий и не собиралась возвращать средства.

Профайл на розыск организатора аферы Фото: Federal Bureau of Investigation (FBI)

По похожей схеме она обманула и другие финансовые учреждения более чем на 15 миллионов долларов, отмечают в ФБР. Ранее МакДоннелл возглавляла Bellum Entertainment LLC, продакшн-компанию и имеет задокументированные связи с лицами в Лос-Анджелесе, Монтгомери (штат Алабама) и Дубаем (ОАЭ).

Сейчас женщина находится в международном розыске с 2018 года. Журналисты проекта Deadline обнаружили, что еще в 2017 году компания Bellum Entertainment, которой владела МакДоннелл, стала объектом расследования Комиссии по труду Калифорнии.

Тогда чиновники обратили внимание на обращение экс-работников компании о невыплате зарплат десяткам бывших сотрудников. Сама МакДоннелл объясняла проблемы с выплатами "значительным банковским мошенничеством", однако затем исчезла в неизвестном направлении после интереса ФБР к ее махинациям.

