Громкое разоблачение: в полиции рассказали о громком деле известной аферистки-экстрасенса (фото)

В Европе разгорелся скандал вокруг женщины, которая называла себя шаманкой и за годы обмана выманила у доверчивых людей десятки миллионов евро. Мошенница убеждала жертв отдавать средства под предлогом борьбы против черной магии и родовых проклятий.

"Шаманка" Амела предлагала провести ритуалы очищения в обмен на деньги, золото, драгоценности и даже автомобили. Когда ее схему разоблачили копы, то обнаружили большую кучу вымаранного у обманутых жертв, сообщает сербское издание Blic.

Полиция Австрии разоблачила масштабную аферу под прикрытием экстрасенсорики

Журналисты пишут, что речь идет о 40-летней Марияне М., известной в около мистических кругах под именем "Амела". Мошенница представлялась "целительницей души" и "шаманкой", но потом оказалось, что она является ярой аферисткой с огромным стажем.

Еще в 2000-х годах женщину неоднократно осуждали за мошенничество: в 2002 и 2005 годах она отбывала срок в немецкой тюрьме после того, как обманула шестерых жительниц Мюнхена на более €214 тысяч (10,4 млн грн), обещая предсказать будущее и предупредить смерть. После освобождения она перебралась в Швейцарию, где получила 13 месяцев условно за похожую схему, а затем — в 2016-м — получила уже три года тюрьмы в Вене.

После очередного освобождения она вернулась к старой схеме, усложнив ее новыми "ритуалами очищения" и создав вокруг себя миф о всемогущей шаманке. За это требовала деньги, драгоценности и золото, уверяя, что все вернет после "успешного завершения ритуала".

Фото Марияны М, известной как "шаманка Амела" Фото: POLIZEI WIEN

Люди, охваченные паникой и отчаянием, отдавали той все, что имели. Одна из потерпевших отдала почти €730 тысяч (более 35 млн грн), после чего связь с "шаманкой" оборвалась. По данным следствия, общая сумма похищенного превысила €12 миллионов (581 млн грн).

Полиция обнаружила, что к афере были причастны члены ее семьи — сын Франческо, невестка Донна (которая действовала под псевдонимом Ана) и бывший муж Деян. Когда аферу разоблачили, оказалось, что семья жила в чрезвычайной роскоши: в их имении возле Вены нашли 14 роскошных автомобилей, 25 килограммов золотых слитков, мешки с наличными и сейфы с драгоценностями.

Часть золота, как выяснили следователи, они спрятали в замурованном бассейне. Также аферисты выманили у государства около €700 тысяч (почти 34 млн грн) на социальные выплаты, выдавая себя за людей в трудном положении.

После разоблачения "шаманка" Амела исчезла в неизвестном направлении. Австрийские власти подозревают, что та могла сбежать в одну из балканских стран и продолжает действовать под другим именем. Ее историю в прессе уже называют "самой циничной духовной аферой Европы".

