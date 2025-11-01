Гучне викриття: в поліції розповіли про гучну справу відомої аферистки-екстрасенса (фото)

У Європі розгорівся скандал довкола жінки, яка називала себе шаманкою та за роки обману виманила у довірливих людей десятки мільйонів євро. Шахрайка переконувала жертв віддавати кошти під приводом боротьби проти чорної магії та родових проклять.

"Шаманка" Амела пропонувала провести ритуали очищення в обмін на гроші, золото, коштовності та навіть автомобілі. Коли її схему викрили копи, то виявили велику купу видуреного в обманутих жертв, повідомляє сербське видання Blic.

Поліція Австрії викрила масштабну аферу під прикриттям екстрасенсорики

Журналісти пишуть, що мова йде про 40-річну Маріяну М., відому в довкола містичних колах під іменем "Амела". Шахрайка представлялася "цілителькою душі" та "шаманкою", але потім виявилося, що вона є затятою аферисткою з величезним стажем.

Ще у 2000-х роках жінку неодноразово засуджували за шахрайство: у 2002 та 2005 роках вона відбувала термін у німецькій в’язниці після того, як ошукала шістьох мешканок Мюнхена на понад €214 тисяч (10,4 млн грн), обіцяючи передбачити майбутнє та попередити смерть. Після звільнення вона перебралася до Швейцарії, де отримала 13 місяців умовно за схожу схему, а згодом — у 2016-му — отримала вже три роки тюрми у Відні.

Після чергового звільнення вона повернулася до старої схеми, ускладнивши її новими "ритуалами очищення" й створивши довкола себе міф про всемогутню шаманку. За це вимагала гроші, коштовності й золото, запевняючи, що все поверне після "успішного завершення ритуалу".

Фото Маріяни М, відомої як "шаманка Амела" Фото: POLIZEI WIEN

Люди, охоплені панікою та відчаєм, віддавали тій все, що мали. Одна з потерпілих віддала майже €730 тисяч (понад 35 млн грн), після чого зв’язок із "шаманкою" обірвався. За даними слідства, загальна сума викраденого перевищила €12 мільйонів (581 млн грн).

Поліція виявила, що до афери були причетні члени її родини — син Франческо, невістка Донна (яка діяла під псевдонімом Ана) та колишній чоловік Деян. Коли аферу викрили, виявилося, що родина жила у надзвичайній розкоші: у їхньому маєтку біля Відня знайшли 14 розкішних автомобілів, 25 кілограмів золотих злитків, мішки з готівкою та сейфи з коштовностями.

Частину золота, як з’ясували слідчі, вони сховали у замурованому басейні. Також аферисти видурили в держави близько €700 тисяч (майже 34 млн грн) на соціальні виплати, видаючи себе за людей у скрутному становищі.

Після викриття "шаманка" Амела зникла у невідомому напрямку. Австрійська влада підозрює, що та могла втекти до однієї з балканських країн і продовжує діяти під іншим ім’ям. Її історію в пресі вже називають "найцинічнішою духовною аферою Європи".

