"Он всегда голоден": хозяйка поймала свою собаку на "мошенничестве" с двумя обедами (видео)

Хозяйка 10-летнего пса Бадди из США рассказала, что поймала свою собаку на интересном "мошенничестве". Оказалось, что хвостатый придумал нехитрый способ, как пообедать два раза подряд.

По словам Стефани, её четвероногий питомец брал миску и отправлялся в гости к её дедушке на "второй обед". Один из таких походов женщина выложила в TikTok.

Ролик с этой женщиной быстро стал вирусным и набрал более 1,3 млн просмотров. На ролике видно, что Бадди берет свою миску для еды и уверенно направляется к ее дедушке.

Хозяйка собаки Стефани пошутила в подписи, что "он всегда голоден". При этом дедушка автора ролика с удовольствием кормит собаку, которая не отказывается от сытного обеда.

На данный момент известно, что ролик был снят в начале июня этого года в городе Токоа, штат Джорджия (США). Автор ролика добавляет, что Бадди всегда носит миску с собой — как дома, так и по дороге к своему дедушке.

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Реакция социальных сетей

Поступок Бадди быстро стал предметом обсуждения в сети. Наибольшую поддержку получили следующие комментарии:

"Собака однажды расскажет своим потомкам, как ходила за едой "в гору туда и обратно по снегу";

"Он точно успевает набрать свою дневную норму шагов между приёмами пищи";

"Очевидно, это — не первое такое путешествие";

"Если бы чужая собака просто появилась на пороге с миской для еды, то я не смог бы отказать ей в желании поесть".

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