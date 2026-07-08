Чотирилапі вболівальники Мессі підкорили мережу: чоловік одягнув 13 собак у форму нацзбірної (фото)

Тринадцять "уболівальників" збірної Аргентини блукають вулицями Буенос-Айреса, гордо демонструючи символіку своєї команди, але такий вигляд мають домашні собаки, що вже стали справжніми зірками в соцмережах.

Сьогодні вся Аргентина охоплена лихоманкою чемпіонату світу з футболу. Місцевий житель, який вигулює собак, також вирішив із тваринами долучитися до місцевої фан-бази, пише Associated Press.

33-річний Науель Менегіні ходить вулицями центру столиці з собаками, які одягнені у футболках національної команди, домашні улюбленці на повідках та в нашийниках також підтримують команду Ліонеля Мессі.

"Я зробив це з любові до них і до Аргентини. І до Чемпіонату світу з футболу", – сказав Менегіні під час прогулянки з собаками.

Чоловік, який також одягнений з голови до ніг, як фанат, вміло керував усіма повідками, водячи собак вузькими тротуарами столичного району Сан-Крістобаль.

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Коли вони проходять повз, на обличчях людей сяяли посмішки, вони діставали телефони, щоб зробити знімки. Також відомо, що цих вболівальників у мережі називають "La Perroneta".

У Буенос-Айресі 13 собак у футболках збірної Аргентини стали зірками соцмереж Фото: Скріншот

А "La Scaloneta" – прізвисько національної збірної, яка прагне захистити свій титул на чемпіонаті світу під керівництвом Ліонеля Скалоні. Скалоні користується повагою в Аргентині після перемог команди на чемпіонаті світу, а також на Кубку Америки 2021 року.

Ідею одягнути собак у кольори Аргентини Менегіні розробив минулого тижня, коли команда пройшла груповий етап.

Двоє собак, яких він регулярно вигулює, Сіріо та Роберта, були одягнені в футболки під номером 10, що носить Мессі. Їхні власники купили їх раніше, щоб також підтримати свою команду.

Менегіні сподобалася ця ідея, і він вирішив одягнути решту собак так само. Він зайшов до зоомагазину та придбав светри різних розмірів. Господарі охоче підтримали цю ідею.

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