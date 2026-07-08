Четвероногие поклонники Месси покорили сеть: мужчина одел 13 собак в форму национальной сборной (фото)

Тринадцать "болельщиков" сборной Аргентины бродят по улицам Буэнос-Айреса, гордо демонстрируя символику своей команды, но на самом деле это домашние собаки, которые уже стали настоящими звездами в соцсетях.

Сегодня вся Аргентина охвачена лихорадкой чемпионата мира по футболу. Местный житель, выгуливающий собак, также решил вместе с животными присоединиться к местной группе болельщиков, пишет Associated Press.

33-летний Науэль Менегини гуляет по улицам центра столицы с собаками, одетыми в футболки национальной сборной; домашние питомцы на поводках и в ошейниках также болеют за команду Лионеля Месси.

"Я сделал это из любви к ним и к Аргентине. И к чемпионату мира по футболу", — сказал Менегини во время прогулки с собаками.

Мужчина, который также был одет с головы до ног, как фанат, умело управлял всеми поводками, выгуливая собак по узким тротуарам столичного района Сан-Кристобаль.

Відео дня

Когда они проходили мимо, на лицах людей сияли улыбки, они доставали телефоны, чтобы сделать снимки. Также известно, что этих болельщиков в сети называют "La Perroneta".

В Буэнос-Айресе 13 собак в футболках сборной Аргентины стали звездами социальных сетей Фото: Скриншот

А "La Scaloneta" — прозвище национальной сборной, которая намерена защитить свой титул на чемпионате мира под руководством Лионеля Скалони. Скалони пользуется уважением в Аргентине после побед команды на чемпионате мира, а также на Кубке Америки 2021 года.

Идею одеть собак в цвета Аргентины Менегини придумал на прошлой неделе, когда команда прошла групповой этап.

Две собаки, которых он регулярно выгуливает, — Сирио и Роберта — были одеты в футболки с номером 10, под которым играет Месси. Их владельцы купили их заранее, чтобы тоже поддержать свою команду.

Менегини понравилась эта идея, и он решил одеть остальных собак точно так же. Он зашел в зоомагазин и купил свитера разных размеров. Хозяева с радостью поддержали эту идею.

Напомним, что знаменитая утка Мерлин, прославившаяся благодаря поддержке сборной Мексики на Чемпионате мира-2026, вновь оказалась в центре внимания, совершив дерзкое нападение на высокопоставленного чиновника.

Напомним, ранее издание ESPN Asia рассказывало о том, как утка Мерлин в форме сборной Мексики взорвала интернет.

Кроме того, издание Express сообщало, что сборная Норвегии привезла с собой собственную еду на ЧМ-2026 из-за недоверия к кухне США.