Увімкнув тостер лапою: собака випадково влаштував пожежу у будинку (фото)

Сімейний будинок у США був зруйнований після того, як собака випадково увімкнув кухонний тостер, який спричинив сильну пожежу, де трагічно загинули троє домашніх тварин.

Сім'я була шокована після того, як їхній собака випадково увімкнув тостер, що стало причиною пожежі у їх будинку, пише видання Daily Star.

За даними пожежної служби Абінгдона, аварійні бригади прибули на місце події у Фоксглов Корт у Меріленді після повідомлень про сильну пожежу, що охопила будівлю. Пожежникам вдалося приборкати полум'я протягом 20 хвилин, але майно зазнало серйозних пошкоджень.

Сусідам вдалося витягнути з палаючої будівлі двох собак на ім'я Бо та Адді, перш ніж на місце події прибули служби екстреної допомоги. На жаль, кілька улюблених домашніх тварин загинули.

Офіційні особи підтвердили, що третій собака на ім'я Дакота та два коти загинули у вогні. На щастя, на момент пожежі всередині будівлі нікого не було, і про постраждалих не повідомлялося.

Відео дня

Після ретельного розслідування місця події, з'ясувалося, що один із собак родини застрибнув на кухонну стільницю та ненавмисно ввімкнув тостер. Прилад швидко спалахнув поблизу легкозаймистих предметів, що спричинило швидке поширення вогню.

Сбока влаштував пожежу у бидинку в США Фото: Скріншот

Повідомляється, що весь інцидент був зафіксований камерою домашньої безпеки Ring, яка зафіксувала, як собака досліджував стільницю та стукав лапами по предметах за мить до спалаху полум'я. Заступники пожежного інспектора штату офіційно визнали інцидент трагічним нещасним випадком.

За дивовижним поворотом подій, собака, який випадково підпалив, виявився одним із двох цуценят, яких сусіди витягли до безпечного місця, і вони врятувалися абсолютно неушкодженими.

Серед руїн сталося ще одне диво, ящерку улюбленця родини знайшли живою. Життєздатну рептилію терміново доставили до реанімації на 24 години.

Внаслідок пожежі будівля перетворилася на руїни, по всій будівлі зафіксовано значні пошкодження вогнем, димом, кіптявою та водою.

Влада оцінює пошкодження споруди приблизно в 150 000 доларів, а також додаткові 50 000 доларів збитків через знищений ремонт всередині.

Натомість експерти попереджають, що пожежі, спричинені домашніми тваринами, є напрочуд поширеним явищем. Дані Американського Червоного Хреста показують, що улюбленці є причиною приблизно 1000 пожеж у будинках у США щороку.

Нагадаємо, що під час атаки РФ на Вишневе в одному з будинків, який охопила пожежа внаслідок обстрілу, перебував домашній пес на ім'я Йося.

Також пес злякав власницю шкутильганням, але ветеринар лише посміявся з "діагнозу".