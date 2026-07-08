Кот ежедневно выполняет упражнения по паркуру: необычное изобретение его хозяина покорило интернет

В Нидерландах местный житель превратил путь своего кота домой в аттракцион.

Мужчина, живущий на третьем этаже, построил для своего кота наружную деревянную "тропинку". Теперь его питомец самостоятельно спускается и поднимается домой. Соответствующее видео стало вирусным в социальной сети Х .

В Нидерландах мужчина устроил для кота деревянный путь к окну третьего этажа

На опубликованном видео видно, что мужчина установил на внешней стене дома небольшую деревянную лестницу, по которой питомец самостоятельно поднимается прямо к окну квартиры на третьем этаже.

По словам хозяина, эта конструкция появилась не только из практических соображений, но и как ежедневное развлечение для любознательного кота.

Пользователи социальной сети пишут, что это настоящий паркур для кота.

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Напомним, что удивительный кот по имени Тоби стал обладателем мирового рекорда — у него 28 пальцев. Для сравнения: это на 10 больше, чем у любого другого кота. В возрасте 10 месяцев очаровательный котенок Тоби из США сравнялся с рекордсменом Книги рекордов Гиннеса — оба они были рекордсменами по количеству пальцев среди всех кошек. Теперь Тоби и Джейк, кот из Канады, делят этот титул — последний стал рекордсменом в 2002 году. У Тоби 28 пальцев, как и у Джейка, хотя, к сожалению, Джейк умер в 2024 году.

Кроме того, смелый домашний кот в Канаде заставил дикого медведя убежать со двора. Забавный момент попал на видео и быстро стал вирусным в соцсетях. Инцидент произошёл в канадской провинции Британская Колумбия, где кот неожиданно прогнал чёрного медведя, забредавшего во двор частного дома.