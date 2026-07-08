Кіт щодня виконує вправи з паркуру: незвичайний винахід його господаря підкорив мережу

У Нідерландах місцевий мешканець перетворив шлях свого кота додому на атракціон.

Чоловік, який живе на третьому поверсі, побудував для свого кота зовнішній дерев'яний "шлях". Тож тепер його домашній улюбленець самостійно спускається та піднімається додому. Відповідний ролик у завірусився у соцмережі Х.

У Нідерландах чоловік облаштував для кота дерев'яний маршрут до вікна третього поверху

На опублікованому відео видно, що чоловік встановив на зовнішній стіні будинку невеликі дерев’яні сходинки, якими улюбленець самостійно піднімається прямо до вікна квартири на третьому поверсі.

За словами господаря, конструкція з’явилася не тільки з практичних міркувань, а й як щоденна розвага для допитливого кота.

Користувачі соціальної мережі пишуть, що це справжній паркур для кота.

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Нагадаємо, що неймовірний кіт на ім’я Тобі став володарем світового рекорду — у нього 28 пальців. Для порівняння: це на 10 більше, ніж у будь-якого іншого кота. У віці 10 місяців чарівне кошеня Тобі зі США зрівнялося з рекордсменом Книги рекордів Гіннеса — обидва вони були рекордсменами за кількістю пальців серед усіх котів. Тепер Тобі та Джейк, кіт із Канади, ділять цей титул — останній став рекордсменом у 2002 році. У Тобі 28 пальців, як і у Джейка, хоча, на жаль, Джейк помер у 2024 році.

Також сміливий, домашній кіт у Канаді змусив дикого ведмедя тікати з двору. Кумедний момент потрапив на відео й швидко став вірусним у соцмережах. Інцидент трапився у канадській провінції Британська Колумбія, де кіт несподівано вигнав чорного ведмедя, який зайшов на подвір'я приватного будинку.