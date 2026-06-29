Маленький кіт проти величезного ведмедя: несподівана атака стала вірусною у мережі (відео)

Сміливий, домашній кіт у Канаді змусив дикого ведмедя тікати з двору. Кумедний момент потрапив на відео й швидко став вірусним у соцмережах.

Інцидент трапився у канадській провінції Британська Колумбія, де кіт несподівано вигнав чорного ведмедя, який зайшов на подвір'я приватного будинку, повідомляє CTV News.

Відео із сміливим котом вже набрало десятки тисяч переглядів у мережі, а сам інцидент трапився в громаді Квеснел.

Сміливий кіт у Канаді

На опублікованих кадрах видно, що ведмідь спокійно оглядає двір, але раптом до нього стрімко підбігає чорно-білий кіт, який проявив сміливість і взявся гнати непроханого гостя. Після цього "клишоногий" застрибнув на паркан та пішов геть.

Відомо, що деяких провінціях Канади поява ведмедів не є рідкістю через близькість будівель із дикою природою. Появу цих звірів частіше документують мешканці Британської Колумбії та Альберти.

Відео дня

Нагадаємо, що дівчина з Британії, яка двічі перемагала лейкемію, розповіла про особливі здібності свого домашнього кота. 20-річна Софі Гілгерс помітила незвичну поведінку свого домашнього улюбленця щодо її хвороби. Дівчині вдалося двічі подолати лейкемію і кожного разу вона звертала увагу на свого кота, який проявляв незвичну чутливість щодо хвороби, ставлячи у такий спосіб діагноз раніше за лікарів.

Також експерт запропонував три способи вирішення проблеми, якщо ваша кішка чи кіт залізли на дерево. Також він пояснив, чому домашні улюбленці іноді опиняються на деревах.