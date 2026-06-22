Кіт двічі "діагностував" рак у господині раніше за лікарів: але його історія закінчилася сумно

Дівчина з Британії, яка двічі перемагала лейкемію, розповіла про особливі здібності свого домашнього кота.

20-річна Софі Гілгерс помітила незвичну поведінку свого домашнього улюбленця щодо її хвороби, пише Unilad.

Дівчині вдалося двічі подолати лейкемію і кожного разу вона звертала увагу на свого кота, який проявляв незвичну чутливість щодо хвороби, ставлячи у такий спосіб діагноз раніше за лікарів.

Софі Гілгерс у 15 років захворіла на "гострий лімфобластний лейкоз", але перед тим, як медики поставили їй офіційний діагноз, вона мала симптоми у вигляді блювоти, температури, болей в ногах та прискореного серцебиття.

Рудий кіт помічав лейкемію раніше за медиків Фото: Скріншот

Також її рудий кіт на ім'я Артур кардинально змінив поведінку і почав приділяти господині особливу увагу, хоча раніше такого ніколи не робив.

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Дівчина розповідає, що тоді кіт майже не відходив від неї, що було дуже дивно. Потім її госпіталізували до лікарні після приступу судоми і вона п'ять днів перебувала у комі. Лише тоді вона дізналася, що у неї рак.

Софі 7 місяців проходила курси хіміотерапії, яка врешті подіяла і вона перемогла хворобу. Після хороших новин кіт Артур знову почав ігнорувати свою господиню.

Але у 2024 році все знову змінилося, адже Артур знову почав проявляти шалену турботу до дівчини. Кіт майже весь вільний час знаходився разом із Софі. Тоді дівчина пройшла обстежиння та дізналася, що в неї сталася ремісії хвороби. Після терапії вона знову перемогла лейкемію.

Трагічна історія кота-діагноста

Але потім онкологічне захворювання виявили також і у кота, який не одужав і помер у 2025 році.

Тепер Гілгерс згадує свого домашнього улюбленця із особливим сумом, адже на 100% впевнена, що він мав особливе значення у її житті і раніше за лікарів знав, що вона хворіє.

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