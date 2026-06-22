Кот дважды "диагностировал" рак у своей хозяйки раньше врачей: но его история закончилась печально

Девушка из Великобритании, дважды победившая лейкоз, рассказала об особых способностях своего домашнего кота.

20-летняя Софи Гилгерс заметила необычное поведение своего питомца в связи с её болезнью, пишет Unilad.

Девушке удалось дважды победить лейкемию, и каждый раз она обращала внимание на своего кота, который проявлял необычную чуткость к болезни, тем самым ставя диагноз раньше врачей.

Софи Гилгерс в 15 лет заболела "острым лимфобластным лейкозом", но до того, как врачи поставили ей официальный диагноз, у неё наблюдались такие симптомы, как рвота, температура, боли в ногах и учащённое сердцебиение.

Рыжий кот обнаружил лейкоз раньше врачей Фото: Скриншот

Кроме того, её рыжий кот по имени Артур кардинально изменил своё поведение и стал уделять хозяйке особое внимание, хотя раньше никогда этого не делал.

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Девушка рассказывает, что тогда кот почти не отходил от неё, что было очень странно. Затем её госпитализировали в больницу после приступа судорог, и она пять дней пролежала в коме. Только тогда она узнала, что у неё рак.

Софи в течение 7 месяцев проходила курсы химиотерапии, которая в конце концов подействовала, и она победила болезнь. После этой хорошей новости кот Артур снова начал игнорировать свою хозяйку.

Но в 2024 году всё снова изменилось, ведь Артур вновь стал проявлять безумную заботу о девушке. Кот почти всё свободное время проводил вместе с Софи. Тогда девушка прошла обследование и узнала, что у неё наступила ремиссия болезни. После терапии она снова победила лейкоз.

Трагическая история кота-диагноста

Но затем онкологическое заболевание обнаружили также и у кота, который не выздоровел и умер в 2025 году.

Теперь Гилгерс вспоминает своего питомца с особой грустью, ведь она на 100 % уверена, что он играл особую роль в её жизни и раньше врачей знал, что она больна.

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