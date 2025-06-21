Кошка пропала на 5 недель, а затем хозяин услышал стук в дверь: что было дальше (фото)

После пяти недель поисков семья услышала мяуканье и стук в дверь. К ним самостоятельно вернулась их пропавшая кошка по кличке Пеппер. Несмотря на сильное истощение и странные следы на теле, питомец оказался жив.

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История о пропавшей кошке по кличке Пеппер вызвала волну откликов в сети, напомнив, что не стоит терять надежду даже спустя недели поисков. Об этом сообщила пользовательница под ником u/420scoobertdoobert69 на популярном Reddit

После пяти недель безрезультатных попыток найти Пеппер, ее семья уже почти отчаялась, как вдруг в одно воскресенье услышала тихий стук и мяуканье у двери. Как оказалось, истощенная, но живая кошка сама вернулась домой.

"Она похудела почти на половину, но в остальном была невредима. Мы искали ее день и ночь — плакаты, соцсети… и вдруг она вернулась", — написала женщина.

Несмотря на сильное истощение и странные следы на теле, питомец оказался жив Фото: Reddit

Пользователи Reddit поделились трогательными историями, сравнивая момент возвращения домашнего животного с одними из самых счастливых в своей жизни. Один из комментаторов рассказал о старенькой глухой кошке, которую нашли спустя пять дней поисков.

"Я так рад за тебя! Наверное, самое лучшее чувство, которое я когда-либо испытывал (не считая рождения моего ребенка), было в тот момент, когда я нашел нашу маленькую Каллиопу после того, как она пропала на 5 дней. Она была старой, глухой и уже очень худой, когда пропала, так что у нас было мало надежды после первых нескольких дней. Но я продолжал выходить каждую ночь с фонариком, и в конце концов она просто была там, не дальше десяти футов от двери подвала. Подхватив ее и принеся домой, я испытал самое подавляющее чувство облегчения и радости. Она очень хотела пить, была голодна и пахла сосной", — писал он.

Тем не менее, возвращение Пеппер оставило после себя загадки. Хозяйка заметила странные участки без шерсти на ее лапах и голове, будто бы кто-то натирал ее воском. Эти детали породили догадки о том, где могла находиться Пеппер все это время — возможно, у кого-то из соседей или в каком-то замкнутом пространстве.

"С моим котом было почти то же самое — он тоже пропал на пять недель. Оказалось, его кто-то заманил в подвал. Он до сих пор боится выходить на улицу", — написал один из пользователей.

Сейчас семья сосредоточена на восстановлении здоровья Пеппер.

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