Кішка зникла на 5 тижнів, а потім господар почув стукіт у двері: що було далі (фото)

Після п'яти тижнів пошуків сім'я почула нявкання і стукіт у двері. До них самостійно повернулася їхня зникла кішка на прізвисько Пеппер. Попри сильне виснаження і дивні сліди на тілі, вихованець виявився живим.

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Історія про зниклу кішку на прізвисько Пеппер викликала хвилю відгуків у мережі, нагадавши, що не варто втрачати надію навіть через тижні пошуків. Про це повідомила користувачка під ніком u/420scoobertdoobert69 на популярному Reddit

Після п'яти тижнів безрезультатних спроб знайти Пеппер, її сім'я вже майже зневірилася, як раптом однієї неділі почула тихий стукіт і нявкання біля дверей. Як виявилося, виснажена, але жива кішка сама повернулася додому.

"Вона схудла майже на половину, але в іншому була неушкоджена. Ми шукали її день і ніч — плакати, соцмережі... і раптом вона повернулася", — написала жінка.

Незважаючи на сильне виснаження і дивні сліди на тілі, улюбленець виявився живим Фото: Reddit

Користувачі Reddit поділилися зворушливими історіями, порівнюючи момент повернення домашньої тварини з одними з найщасливіших у своєму житті. Один із коментаторів розповів про стареньку глуху кішку, яку знайшли через п'ять днів пошуків.

"Я так радий за тебе! Напевно, найкраще почуття, яке я коли-небудь відчував (не рахуючи народження моєї дитини), було в той момент, коли я знайшов нашу маленьку Калліопу після того, як вона пропала на 5 днів. Вона була старою, глухою і вже дуже худою, коли зникла, тож у нас було мало надії після перших кількох днів. Але я продовжував виходити щоночі з ліхтариком, і врешті-решт вона просто була там, не далі десяти футів від дверей підвалу. Підхопивши її і принісши додому, я відчув найбільш пригнічувальне почуття полегшення і радості. Вона дуже хотіла пити, була голодна і пахла сосною", — писав він.

Проте повернення Пеппер залишило після себе загадки. Господиня помітила дивні ділянки без шерсті на її лапах і голові, нібито хтось натирав її воском. Ці деталі породили здогадки про те, де могла перебувати Пеппер увесь цей час — можливо, у когось із сусідів або в якомусь замкнутому просторі.

"З моїм котом було майже те саме — він теж зник на п'ять тижнів. Виявилося, його хтось заманив у підвал. Він досі боїться виходити на вулицю", — написав один із користувачів.

Зараз сім'я зосереджена на відновленні здоров'я Пеппер.

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