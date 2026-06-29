Маленький кот против огромного медведя: неожиданная атака стала вирусной в сети (видео)

Смелый домашний кот в Канаде заставил дикого медведя убежать со двора. Забавный момент попал на видео и быстро стал вирусным в соцсетях.

Инцидент произошёл в канадской провинции Британская Колумбия, где кот неожиданно прогнал чёрного медведя, забредавшего во двор частного дома, сообщает CTV News.

Видео со смелым котом уже набрало десятки тысяч просмотров в сети, а сам инцидент произошёл в общине Квеснел.

Смелый кот в Канаде

На опубликованных кадрах видно, что медведь спокойно осматривает двор, но вдруг к нему стремительно подбегает черно-белый кот, который проявил смелость и принялся прогонять незваного гостя. После этого "косолапый" запрыгнул на забор и ушел прочь.

Известно, что в некоторых провинциях Канады появление медведей не является редкостью из-за близости населённых пунктов к дикой природе. Появление этих животных чаще фиксируют жители Британской Колумбии и Альберты.

Відео дня

Напомним, что девушка из Великобритании, дважды победившая лейкоз, рассказала об особых способностях своего домашнего кота. 20-летняя Софи Гилгерс заметила необычное поведение своего питомца в связи с её болезнью. Девушке удалось дважды победить лейкоз, и каждый раз она обращала внимание на своего кота, который проявлял необычную чуткость по отношению к болезни, тем самым ставя диагноз раньше врачей.

Кроме того, эксперт предложил три способа решения проблемы, если ваша кошка или кот залезли на дерево. Также он объяснил, почему домашние питомцы иногда оказываются на деревьях.