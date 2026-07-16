Обчистив холодильник: дикий ведмідь серед білого дня зухвало пограбував будинок (фото)

У Японії поліцейські шукають дикого ведмедя, що заліз до будинку літніх людей та з'їв їх продукти в холодильнику, який він відкрив без проблем.

Зухвалий інцидент трапився в одному із населених пунктів країни. Ведмідь проник до будинку подружжя пенсіонерів та з'їв їх харчі у холодильнику. Особливо ведмедю сподобалося морозиво й пончики. Про клишоногого злодія дізналися журналісти порталу The Guardian.

За інформацією джерел ЗМІ, пограбування сталося ще 13 липня. 87-річний Міцуо Мацубара почув шум на своїй кухні та пішов перевірити приміщення.

Ведмідь грабує холодильник у Японії Фото: Скрiншот

На місці він побачив не злодія, а чорного азійського ведмедя, який порався у відкритому холодильнику та розкидав продукти по підлозі.

Після побаченого дружина Мацубари викликала поліцію, але спіймати злодія на місці не вдалося.

Відео дня

Нагадаємо, що сміливий, домашній кіт у Канаді змусив дикого ведмедя тікати з двору. Кумедний момент потрапив на відео й швидко став вірусним у соцмережах. Інцидент трапився у канадській провінції Британська Колумбія, де кіт несподівано вигнав чорного ведмедя, який зайшов на подвір'я приватного будинку.

Також у Нідерландах місцевий мешканець перетворив шлях свого кота додому на атракціон. Чоловік, який живе на третьому поверсі, побудував для свого кота зовнішній дерев'яний "шлях". Тож тепер його домашній улюбленець самостійно спускається та піднімається додому.

Крім того, сімейний будинок у США був зруйнований після того, як собака випадково увімкнув кухонний тостер, який спричинив сильну пожежу, де трагічно загинули троє домашніх тварин.