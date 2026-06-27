Профи высочайшего уровня: сообразительный медведь "обчистил" машину и унес с собой ноутбук (видео)

В городке Гетлинбург (штат Теннесси, США) медведь решил поискать себе еду, открыл машину и унес сумку с ноутбуком. Это уже не первый случай, когда медведи активно "взламывают" машины туристов и местных жителей в этом районе.

Инцидент произошёл возле жилого комплекса, когда хозяйка случайно выглянула из окна на парковку. Видео с проступком четвероногого опубликовал развлекательный портал ViralHog.

Владелица автомобиля рассказывает, что случайно подошла к окну и увидела, что делает медведь. Она решила заснять поведение лесного обитателя, который подошел к машине американки.

"Я смотрела в окно и увидела, как медведь пытается открыть дверь машины — и тогда я начала снимать", — призналась женщина.

На кадрах видно, как медведь подходит к автомобилю и одним движением открывает дверцу. Затем он схватил лапой сумку с ноутбуком женщины и убежал в лесную чащу, оставив открытой дверь автомобиля.

Відео дня

На данный момент известно, что инцидент произошел 17 мая в вышеупомянутом городке штата Теннесси. В то же время местные СМИ неоднократно пишут о "чрезмерной активности медведей" — они ищут пищу, гоняются за мотоциклистами и даже нападают на туристов.

"Местные медведи давно привыкли к людям и научились ассоциировать автомобили с едой. Поэтому еще раз напоминаем местным жителям и туристам, что оставлять что-либо съедобное в салоне автомобиля крайне нежелательно", — отмечают специалисты, добавляя при этом, что проверка животным, закрыты ли двери, свидетельствует о "новом уровне сообразительности".

Ранее Фокус рассказывал о том, как спасли медведя после звонка очевидцев. Правоохранители и ветеринары были вынуждены применить транквилизатор и сетку из-за неудачного "путешествия" лесного обитателя.

Впоследствии стало известно, как другой медведь "обчистил" машину туристов. Камера наблюдения запечатлела действия неуклюжего обитателя леса, который ловко обчищал автомобили.