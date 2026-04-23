Висел на дереве четыре часа: медведя спасли после звонка очевидцев (видео)

В штате Нью-Йорк местные заметили черного медведя, который залез на дерево и пробыл там более четырех часов. Правоохранители и ветеринары вынуждены были использовали транквилизатор и сетку из-за неудачного "вояж" лесного жителя.

Работники службы защиты животных дождались, когда подействует препарат, а животное упадет с дерева прямо на заранее растянутую сетку на земле. Об этом сообщает New York Post.

Журналисты пишут, что инцидент произошел 21 апреля в городе Олбани, столице штата Нью-Йорк. Один из местных жителей заметил, как на дерево вблизи его дома залез черный медведь, однако животное не может никак спуститься.

Мужчина немедленно вызвал полицию, а те пригласили работников службы защиты животных. Ветеринары пытались придумать, как заставить четвероногого слезть с дерева, когда тот от страха высоты и людей забрался аж на верхушку.

Відео дня

Тогда правоохранители и специалисты службы защиты решили применить транквилизатор с седативным препаратом, чтобы после действия релаксанта медведь упал бы в сетку, которую заранее подготовили. После меткого выстрела животное сначала свалилось с верхушки дерева на ствол, а еще через некоторое время — прямо в сетку к ветеринарам.

На кадрах видно, что в целом животное не пострадало, а также находилось в сознании, судя по движениям медведя в сетке. Правоохранители добавляют, что четвероногого отправят в службу защиты животных, где проверят состояние здоровья и затем выпустят его на волю, если не будет явных проблем с самочувствием животного.

СМИ пишут, что вблизи Олбани находятся большие лесные массивы, а черный медведь является одним из главных обитателей. В последнее время животные все чаще пробираются в город из-за отсутствия пищи и активного брачного периода

