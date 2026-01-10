Огромный медведь месяц жил в доме американца, отказываясь выселяться: как расселяли "квартирантов"

Гигантский черный медведь весом 250 килограммов месяц прожил в подвале под домом американца из Калифорнии, а после себя оставил убытки на тысячи долларов.

Животное удалось выгнать из дома с помощью пейнтбольного ружья, пишет Daily Star.

В течение нескольких недель владелец Кен Джонсон был вынужден делить свой дом в Алтадене с нежелательным гостем весом 250 килограммов. Черный медведь обосновался под его полом в ноябре и упорно отказывался выселяться в течение нескольких недель.

Джонсон рассказал, что он переживал бессонные ночи, мучаясь от странных звуков, отвратительных запахов и неустанного беспокойства относительно того, что может произойти дальше. Владелец дома объяснил, что он боролся с сильным недосыпанием, постоянно просыпаясь от звуков животного, которое пряталось в подвале.

Ситуацию еще больше усугубило то, что медведь нанес значительный ущерб зданию, из-за чего Джонсон вынужден был потратить десятки тысяч долларов на ремонт.

"У меня есть видео, на котором видно, как он скручивает трубы, что создало чрезвычайно опасную ситуацию и заставило меня отключить коммунальные услуги, чтобы обезопасить себя", — рассказал Джонсон.

Не зная, что делать, и имея все меньше альтернатив, Джонсон наконец обратился за профессиональной помощью, занимающейся экстренным выселением медведей. Специалисты залезли в подвал, вооружившись лишь пейнтбольным пистолетом. Выстрел в заднюю части животного заставил медведя сбежать из подвала уже через 20 минут после прибытия команды специалистов по выселению медведей.

После побега медведя Кен Джонсон укрепил подвальное помещение двойным слоем фанеры и мешками с песком, чтобы помешать животному вернуться. Кроме того, специалисты установили у входа электрический коврик, который давал легкий удар током, если на него наступали. Коврик понадобился на той же неделе, ведь медведь пытался вернуться в дом. Однако после удара тока животное упало и убежало в темноту.

Больше Кен Джонсон и медведь не виделись.

