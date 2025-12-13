Весит 250 кг: мужчина узнал, что под его домом что-то живет (фото)

В Калифорнии, США, домовладелец Кен Джонсон уже одиннадцать дней живет в стрессе и не может спать, ведь под его домом поселился огромный бурый медведь весом 250 кг.

Зверь, которого друзья Джонсона прозвали "Невыносимым" (Unbearable), не только наносит мужчине материальный ущерб, но и превратила его жизнь в непрерывное ожидание и борьбу со зловонием и шумом. Издание New York Post пишет, как это вообще случилось.

"Невыносимый" гость

Медведь залег под домом американца и, несмотря на все попытки его выманить, не спешит покидать новое пристанище.

"Это намного напряженнее, чем я думал", — рассказал Кен Джонсон через 11 дней после того, как гигантский хищник занял место под его жилищем.

Кен Джонсон, владелец дома Фото: Ken J Johnson Photography and Design

Домовладелец отмечает, что любит дикую природу, и ему "трудно слышать", как медведь, очевидно, пытается выбраться, но пока безрезультатно.

Відео дня

Тем временем жизнь самого Джонсона стала невыносимой. "Я работаю за компьютером на кухне, а под полом слышу, как он топает... Просыпаюсь, бросаюсь и переворачиваюсь, а потом думаю, не слышу ли я его под своей кроватью? Прошлой ночью почти не спал", — делится бедой Джонсон.

Мужчина жалуется, что под его домом живет зверь Фото: Ken J Johnson Photography and Design

Кроме бессонницы, медведь наносит и материальный ущерб.

"Он там все портит. Это будет стоить денег", — подчеркнул Кен.

Приманка не помогает

Специальные службы Калифорнии пытаются помочь мужчине, установив специальную металлическую ловушку "Cambrian Box Trap". Для приманки используется настоящее "банкетное меню": жареная и курица-гриль, фрукты, креветки, сардины и арахисовое масло.

Медведь живет под домом Фото: Ken J Johnson Photography and Design

С тех пор, как новости о медведе попали в заголовки медиа, к дому Джонсона съехались съемочные группы, вертолеты с фотографами и прохожие. Все это внимание, видно, лишь испугало медведя.

Джонсон же хочет лишь одного — возвращения к спокойствию и тишине. Он надеется на нормализацию ситуации.

Больше интересных историй

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Девушка, которая часто ходит на секонд-хенды в поиске сокровищ, недавно рассказала об удивительной находке. Своим опытом она поделилась в социальных сетях, вызвав восторг у зрителей.

Украинка Мария Перст решила реставрировать старый дом своей бабушки. Поскольку помещение было в плачевном состоянии, женщине пришлось очень много поработать перед заселением.

На Закарпатье расположено село Нижняя Апша, которое часто называют самым богатым населенным пунктом в Украине. Дома местных жителей с башнями и колоннами больше напоминают дворцы и замки, чем обычное жилье.