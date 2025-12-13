Важить 250 кг: чоловік дізнався, що під його будинком щось живе (фото)

У Каліфорнії, США, домовласник Кен Джонсон вже одинадцять днів живе у стресі та не може спати, адже під його будинком оселився величезний бурий ведмідь завважки 250 кг.

Звір, якого друзі Джонсона прозвали "Нестерпним" (Unbearable), не лише завдає чоловікові матеріальних збитків, а й перетворила його життя на безперервне очікування і боротьбу зі смородом та шумом. Видання New York Post пише, як це взагалі трапилось.

"Нестерпний" гість

Ведмідь заліг під будинком американця і, попри всі намагання його виманити, не поспішає покидати новий прихисток.

"Це набагато напруженіше, ніж я думав", — розповів Кен Джонсон через 11 днів після того, як велетенський хижак зайняв місце під його житлом.

Кен Джонсон, власник будинку Фото: Ken J Johnson Photography and Design

Домовласник наголошує, що любить дику природу, і йому "важко чути", як ведмідь, очевидно, намагається вибратися, але поки безрезультатно.

Тим часом життя самого Джонсона стало нестерпним. "Я працюю за комп’ютером на кухні, а під підлогою чую, як він тупотить… Прокидаюся, кидаюся і перевертаюся, а потім думаю, чи не чую я його під своїм ліжком? Минулої ночі майже не спав", — ділиться бідою Джонсон.

Чоловік скаржиться, що під його домом живе звір Фото: Ken J Johnson Photography and Design

Крім безсоння, ведмідь завдає і матеріальної шкоди.

"Він там усе псує. Це коштуватиме грошей", — підкреслив Кен.

Приманка не допомагає

Спеціальні служби Каліфорнії намагаються допомогти чоловікові, встановивши спеціальну металеву пастку "Cambrian Box Trap". Для приманки використовується справжнє "бенкетне меню": смажена та курка-гриль, фрукти, креветки, сардини та арахісове масло.

Ведмідь живе під будинком Фото: Ken J Johnson Photography and Design

З того часу, як новини про ведмедя потрапили в заголовки медіа, до будинку Джонсона з'їхалися знімальні групи, гелікоптери з фотографами та перехожі. Вся ця увага, видно, лише злякала ведмедя.

Джонсон же прагне лише одного — повернення до спокою та тиші. Він сподівається на нормалізацію ситуації.

