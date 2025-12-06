Замки біля кордону: як живе найбагатше в Україні село на Закарпатті (фото)

На Закарпатті розташоване село Нижня Апша, яке часто називають найбагатшим населеним пунктом в Україні. Будинки місцевих мешканців з баштами та колонами більше нагадують палаци та замки, аніж звичайне житло.

Журналісти виокремлюють кілька причин виникнення цього "українського архітектурного дива". Це насамперед пояснюється близькістю до румунського кордону. Що можна побачити у населеному пункті, — дізнайтесь у матеріалі Фокусу.

Це село називають найбагатшим населеним пунктом в Україні Фото: TikTok

"Хто подорожував Закарпаттям, напевно, проїжджав повз це село. Воно розташоване поблизу кордону з Румунією і вважається найбагатшим населеним пунктом країни", — йдеться в репортажі, опублікованому в TikTok (@polinashtern).

У палацах ніхто не живе

Цікаво, що в розкішних будинках часто ніхто не живе.

"Село виглядає не гірше за Конча-Заспу. У кожному будинку по кілька поверхів, а ще по 30, 40, а інколи й 60 кімнат. Оранжереї, сади, басейни та сауни на подвір’ї. Але нюанс: живуть там в 1-2 кімнатах. Решта зачинені. Буває, що ці будинки взагалі пустують, а господарі живуть в старих хатах. Причина — дороге опалення. Тому такі палаци зазвичай здають туристам чи новим жителям села", — розповідає авторка.

Відео дня

За її словами, маєтки зводили у 1980-х роках, коли українські румуни їздили на заробітки. Ще вони торгували спиртом та соняшниковим насінням.

"Парадоксальність села вражає. Там досі можуть бути припарковані копійки, з вікон недобудов стирчить сіно, а подвір’я поросли травою. Однак будувати вище, ніж сусід — це вайб місцевих", — йдеться у репортажі.

Що пишуть люди?

Користувачі мережі почали активно коментувати побачене.

"Живуть у сараях, а будинки на замках";

Коментарі користувачів мережі Фото: TikTok

"Була в Солотвино, проїжджала через це село";

"Нащо це все".

Інші історії

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Марк із Закарпатської області, який називає себе вільним фермером, будує хатину своєї мрії посеред Карпат. Чоловік розчищає територію та облаштовує побут. Тисячі людей пишуть у коментарях, що хотіли б там пожити.

Українка похизувалась у TikTok результатом трансформації сільської хати. Вона очікувала на підтримку та компліменти, а натомість отримала критику і насмішки.

Пара відважних ремонтників перетворили найгірший будинок на вулиці — покинуту церкву без даху — на сучасний дім. Їхній проєкт став вірусним, зібравши безліч відгуків від користувачів мережі.