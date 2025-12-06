Замки у границы: как живет самое богатое в Украине село на Закарпатье (фото)

На Закарпатье расположено село Нижняя Апша, которое часто называют самым богатым населенным пунктом в Украине. Дома местных жителей с башнями и колоннами больше напоминают дворцы и замки, чем обычное жилье.

Журналисты выделяют несколько причин возникновения этого "украинского архитектурного чуда". Это прежде всего объясняется близостью к румынской границе. Что можно увидеть в населенном пункте, — узнайте в материале Фокуса.

Это село называют самым богатым населенным пунктом в Украине Фото: TikTok

"Кто путешествовал по Закарпатью, наверняка проезжал мимо этого села. Оно расположено вблизи границы с Румынией и считается самым богатым населенным пунктом страны", — говорится в репортаже, опубликованном в TikTok (@polinashtern).

Во дворцах никто не живет

Интересно, что в роскошных домах часто никто не живет.

"Село выглядит не хуже Конча-Заспы. В каждом доме по несколько этажей, а еще по 30, 40, а иногда и 60 комнат. Оранжереи, сады, бассейны и сауны во дворе. Но нюанс: живут там в 1-2 комнатах. Остальные закрыты. Бывает, что эти дома вообще пустуют, а хозяева живут в старых домах. Причина — дорогое отопление. Поэтому такие дворцы обычно сдают туристам или новым жителям села", — рассказывает автор.

Відео дня

По ее словам, имения возводили в 1980-х годах, когда украинские румыны ездили на заработки. Еще они торговали спиртом и семенами подсолнечника.

"Парадоксальность села поражает. Там до сих пор могут быть припаркованы копейки, из окон недостроев торчит сено, а дворы поросли травой. Однако строить выше, чем сосед — это вайб местных", — говорится в репортаже.

Что пишут люди?

Пользователи сети начали активно комментировать увиденное.

"Живут в сараях, а дома на замках";

Комментарии пользователей сети Фото: TikTok

"Была в Солотвино, проезжала через это село";

"Зачем это все."

Другие истории

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Марк из Закарпатской области, который называет себя свободным фермером, строит хижину своей мечты посреди Карпат. Мужчина расчищает территорию и обустраивает быт. Тысячи людей пишут в комментариях, что хотели бы там пожить.

Украинка похвасталась в TikTok результатом трансформации сельского дома. Она ожидала поддержки и комплиментов, а взамен получила критику и насмешки.

Пара отважных ремонтников превратили худший дом на улице — заброшенную церковь без крыши — в современный дом. Их проект стал вирусным, собрав множество отзывов от пользователей сети.