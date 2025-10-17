"Ночной вор": медведь попал на камеры во время странной кражи (видео)

Житель Калифорнии (США) Роберто Моралес возвращался домой, когда заметил возле мусорных баков медведя. Лесной житель выхватил один из пакетов и потащил его в чащу.

Житель Калифорнии предполагает, что животное было голодным и искало что поесть, сообщает KTLA.

Журналисты сообщают, что инцидент произошел около 22:30 в городе Глендейл. Сам господин Моралес заметил, как медведь роется в опрокинутом баке возле тротуара.

Мужчина говорит, что он не ожидал увидеть "жителя леса" так близко вблизи мусорных баков. На кадрах заметно, что животное достает из бака белый пакет и уверенно направляется с ним в сторону соседнего двора.

Местные власти предполагают, что появление медведя в этом районе является обычным явлением, ведь рядом находятся национальные парки и заповедники. Службы контроля за животными просят граждан не выставлять мусор на улице раньше времени.

Сейчас ветеринары и муниципальные чиновники планируют об изменениях времени уборки мусора. Также в том районе планируют провести рейд для поиска заблудившихся животных.

