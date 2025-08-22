Семья едва не осталась без ужина: дикий медведь устроил "ревизию" на кухне (видео)

Американская семья оказалась лицом к лицу с медведем, когда тот проник в их дом и стал исследовать комнаты. Животное обнюхивало мебель, вставало на задние лапы, заглядывало в окна и даже открыло холодильник, будто выбирая себе еду.

Пользовательница TikTok под ником @maudesoper опубликовала ролик, в котором зафиксировала, как огромный медведь заходит в их дом и бесстрашно бродит по кухне и гостиной.

На видео слышны крики и панические возгласы членов семьи, которая старалась держать дистанцию и отступала каждый раз, когда зверь приближался. Позже медведь спокойно покинул дом через гараж.

Первый ролик, наложенный на популярную песню Jet2 Holiday, набрал более 275 тысяч просмотров, а повторное видео с "реальными звуками" собрало свыше 2,6 миллиона просмотров.

Комментаторы были потрясены:

"То, что он знает про холодильник, — просто безумие";

"Вот почему я никогда не поеду на природу";

"Когда он встал на лапы… как будто увидеть его дома было недостаточно страшно".

Издание Newsweek отмечает, что эксперты напоминают, что при встрече с медведем в дикой природе важно сохранять спокойствие, не убегать и не пытаться залезть на дерево, так как многие виды медведей отлично лазают. Национальная служба парков США советует двигаться группами, подавать голос, чтобы животное понимало, что перед ним человек, а при возможности покинуть район.

