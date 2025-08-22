Сім'я ледь не залишилася без вечері: дикий ведмідь влаштував "ревізію" на кухні (відео)

Американська сім'я опинилася віч-на-віч із ведмедем, коли той проник у їхній дім і почав досліджувати кімнати. Тварина обнюхувала меблі, вставала на задні лапи, зазирала у вікна і навіть відкрила холодильник, ніби вибираючи собі їжу.

Користувачка TikTok під ніком @maudesoper опублікувала ролик, у якому зафіксувала, як величезний ведмідь заходить до їхнього будинку і безстрашно блукає кухнею та вітальнею.

На відео чути крики та панічні вигуки членів сім'ї, яка намагалася тримати дистанцію і відступала щоразу, коли звір наближався. Пізніше ведмідь спокійно покинув будинок через гараж.

Перший ролик, накладений на популярну пісню Jet2 Holiday, набрав понад 275 тисяч переглядів, а повторне відео з "реальними звуками" зібрало понад 2,6 мільйона переглядів.

Коментатори були приголомшені:

"Те, що він знає про холодильник, — просто божевілля";

"Ось чому я ніколи не поїду на природу";

"Коли він встав на лапи... ніби побачити його вдома було недостатньо страшно".

Видання Newsweek зазначає, що експерти нагадують, що під час зустрічі з ведмедем у дикій природі важливо зберігати спокій, не тікати і не намагатися залізти на дерево, оскільки багато видів ведмедів чудово лазять. Національна служба парків США радить рухатися групами, подавати голос, щоб тварина розуміла, що перед нею людина, а за можливості покинути район.

