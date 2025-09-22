Неожиданная встреча: покупатель спас магазин и людей от 80-килограммового медведя (видео)

В американском городе Вернон Тауншип, штат Нью-Джерси, в местном магазине произошла неприятная история — буквально ниоткуда возник черный медведь, который начал расхаживать между рядами товаров. Тогда один человек решил действовать, чем поразил сеть.

Местный риелтор Шон Кларкин снял происшествие на телефон и сумел вывести медведя из магазина, привлекая его к выходу, сообщает CBS News.

Ролик с поступком господина Кларкина стал вирусным — набрал более 472 тыс. просмотров. На видео можно увидеть, как четвероногий бродит между прилавками магазина, и его замечает мужчина. Американец начинает с использованием нецензурной лексики вести медведя за собой из магазина до самого выхода.

Журналисты пишут, что 80-килограммовый черный медведь также укусил женщину, а пострадавшую доставили в больницу. По словам очевидцев, животное вело себя странно и было агрессивным, угрожало людям и домашним животным вдоль шоссе 94.

"Внутри были люди. Я решил лучше вывести его наружу, чтобы никто не пострадал", — сказал господин Кларкин, который пришел за покупками.

Полиция пыталась отогнать животное резиновыми пулями, однако медведь вернулся и даже напал на овчарку местного жителя. В конце концов правоохранители были вынуждены усыпить дикое животное.

"Мое сердце оборвалось. Я заплакала, когда узнала, что это не транквилизатор, а боевая пуля", — поделилась Кристин Флор.

Специалисты Департамента рыболовства и дикой природы штата сообщил, что они проверяют тушу на бешенство. Специалисты подозревают, что именно эта болезнь могла объяснить странное поведение животного.

Реакция соцсетей

В соцсетях пользователи назвали Кларкина героем за смелость и спасенные жизни. Больше всего поддержки получили такие реплики:

"Это самый смелый человек. Хоть бы дверь ему показали, а то пришлось спрашивать несколько раз";

"А мне понравилось, как мужчина послал его: "Давай, вали отсюда!". Это было сильно!";

"Это — самое типичное для Джерси, что я когда-либо видел. Мужчина явно действовал геройски";

"Почему люди в магазине не могли помочь и показать ему черный выход? Это же минимум, что они могли сделать. Или, как говорят, "bear minimum" (игра слов: минимум медведя — ред)".

