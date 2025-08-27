Мужчина кормил своих собак, когда заметил неожиданного "нахлебника" среди них (видео)

Житель США решил покормить своих собак, когда между хвостатыми решил затесаться "лесной гость". Попытка медведя втереться в доверие и получить лакомство от владельца рассмешила пользователей сети.

Сам медведь успел даже потолкаться с другими четвероногими, ожидая угощения, как это видно на опубликованном ролике в Reddit.

Ролик с медведем набирает популярность — он уже набрал более двух тысяч реакций и более сотни комментариев. На кадрах можно увидеть, как владелец собак планировал покормить хвостатых, когда между ними возник малыш медведя.

Лесной житель пытался удачно "затесаться" между собак, но некоторые из них решили "убрать" своего конкурента. Несмотря на тщетные попытки вытеснить медведя из окна, ему удалось дождаться своего угощения.

Но вайлуватый не удовлетворился тем, что получил — он продолжил ждать новую порцию вкусной еды. Когда хозяин начал давать угощение другим животным, то медведь пытался подставить пасть, чтобы ему тоже перепало.

"Кто наконец скажет ему, что он — не собака?", — иронично подписал видео автор поста.

Видео завершается тем, что между медведем и другом с собакой возник конфликт, в результате которого один из хвостатых был вынужден отступить. В сети убеждены, что эти кадры были сняты на севере США из-за наличия бурых медведей и акцента хозяина.

Что говорят в сети

В комментариях под популярным видео, пользователи откровенно говорили о наглости медведя и его забавном поведении. Больше всего юзерам понравились следующие реплики:

"Нашел, как пристроиться";

"Этот бурый из собачьего прайда явно здесь доминирует";

"Кто тут папочка? А?";

"Хитрый, маленький, а уже такое выдает";

"Слушайте, это же владелец держит его с детства. Представляете, что будет, когда этот хитрюга вырастет?".

Ранее Фокус сообщал о конфликте шпица с диким медведем. Когда лесной обитатель захотел полакомиться обедом собаки, то неожиданно пошел в наступление на крупного зверя и буквально выгнал дикое животное на улицу.

Впоследствии стало известно, как дикий медведь устроил "ревизию" на кухне. Животное обнюхивало мебель, вставало на задние лапы, заглядывало в окна и даже открыло холодильник, будто выбирая себе еду.