Чоловік годував своїх собак, коли помітив неочікуваного "нахлібника" серед них (відео)

Мешканець США вирішив погодувати своїх собак, коли поміж хвостатими вирішив затесатися "лісовий гість". Спроба ведмедя втертися в довіру та отримати смаколик від власника розсмішила користувачів мережі.

Сам ведмідь встиг навіть поштовхався з іншими чотирилапими, очікуючи на частування, як це видно на опублікованому ролику в Reddit.

Ролик з ведмедем набирає популярність — він уже набрав понад дві тисячі реакцій та понад сотню коментарів. На кадрах можна побачити, як власник собак планував погодувати хвостатих, коли поміж ними виник малюк ведмедя.

Лісовий мешканець намагався вдало "затесатися" поміж собак, але деякі з них вирішили "прибрати" свого конкурента. Попри марні спроби витиснути ведмедя з вікна, йому вдалося дочекатися свого частування.

Та вайлуватий не задовольнився тим, що отримав — він продовжив чекати на нову порцію смачної їжі. Коли господар почав давати частування інших тваринам, то ведмідь намагався підставити пащу, аби йому теж перепало.

"Хто нарешті скаже йому, що він — не собака?", — іронічно підписав відео автор посту.

Відео завершується тим, що між ведмедем і одним з собакою виник конфлікт, у результаті якого один з хвостатих був змушений відступити. В мережі переконані, що ці кадри були зняті на півночі США через наявність бурих ведмедів і акцент господаря.

Що кажуть в мережі

В коментарях під популярним відео, користувачі відверто говорили про нахабність ведмедя та його кумедну поведінку. Найбільше юзерам сподобалися наступні репліки:

"Знайшов, як прилаштуватися";

"Цей бурий з собачого прайду явно тут домінує";

"Хто тут татусь? А?";

"Хитре, мале, а вже таке видає";

"Слухайте, це ж власник тримає його змалку. Уявляєте, що буде, коли цей хитрюга виросте?".

Раніше Фокус повідомляв про конфлікт шпіца з диким ведмедем. Коли лісовий мешканець захотів поласувати обідом собаки, то несподівано пішов у наступ на великого звіра та буквально вигнав дику тварину на вулицю.

Згодом стало відомо, як дикий ведмідь влаштував "ревізію" на кухні. Тварина обнюхувала меблі, вставала на задні лапи, зазирала у вікна і навіть відкрила холодильник, ніби вибираючи собі їжу.