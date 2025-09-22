Несподівана зустріч: покупець врятував магазин і людей від 80-кілограмового ведмедя (відео)

В американському місті Вернон Тауншип, штат Нью-Джерсі, у місцевому магазині сталася неприємна історія — буквально нізвідки виник чорний ведмідь, який почав розходити поміж рядами товарів. Тоді один чоловік вирішив діяти, чим вразив мережу.

Місцевий рієлтор Шон Кларкін зняв подію на телефон і зумів вивести ведмедя з магазину, привабивши його до виходу, повідомляє CBS News.

Ролик з учинком пана Кларкіна став вірусним — набрав понад 472 тис. переглядів. На відео можна побачити, як чотирилапий вештається поміж прилавками магазину, і його помічає чоловік. Американець починає з використанням нецензурної лексики вести ведмедя за собою з магазину аж до самого виходу.

Журналісти пишуть, що 80-кілограмовий чорний ведмідь також укусив жінку, а постраждалу доправили до лікарні. За словами очевидців, тварина поводилася дивно та була агресивною, погрожувала людям і домашнім тваринам уздовж шосе 94.

"Усередині були люди. Я вирішив краще вивести його назовні, аби ніхто не постраждав", — сказав пан Кларкін, який прийшов за покупками.

Поліція намагалася відігнати тварину гумовими кулями, однак ведмідь повернувся й навіть напав на вівчарку місцевого мешканця. Зрештою правоохоронці були змушені приспати дику тварину.

"Моє серце обірвалося. Я заплакала, коли дізналася, що це не транквілізатор, а бойова куля", — поділилася Крістін Флор.

Фахівці Департаменту рибальства й дикої природи штату повідомив, що вони перевіряють тушу на сказ. Спеціалісти підозрюють, що саме ця хвороба могла пояснити дивну поведінку тварини.

Реакція соцмереж

У соцмережах користувачі назвали Кларкіна героєм за сміливість і врятовані життя. Найбільше підтримки отримали такі репліки:

"Це найсміливіший чоловік. Хоч би двері йому показали, а то довелося питати кілька разів";

"А мені сподобалося, як чоловік послав його: "Давай, вали звідси!". Це було сильно!";

"Це — найтиповіше для Джерсі, що я коли-небудь бачив. Чоловік явно діяв геройськи";

"Чому люди в магазині не могли допомогти й показати йому чорний вихід? Це ж мінімум, що вони могли зробити. Або, як кажуть, "bear minimum" (гра слів: мінімум ведмедя — ред)".

