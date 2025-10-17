"Нічний злодій": ведмідь потрапив на камери під час дивної крадіжки (відео)

Мешканець Каліфорнії (США) Роберто Моралес повертався додому, коли помітив біля сміттєвих баків ведмедя. Лісовий мешканець вихопив один з пакетів і потягнув його в чащу.

Житель Каліфорнії припускає, що тварина була голодною та шукала що поїсти, повідомляє KTLA.

Журналісти повідомляють, що інцидент стався близько 22:30 у місті Ґлендейл. Сам пан Моралес помітив, як ведмідь риється в перекинутому баку біля тротуару.

Чоловік каже, що він не очікував побачити "мешканця лісу" так близько поблизу сміттєвих баків. На кадрах помітно, що тварина дістає з бака білий пакет і впевнено прямує з ним у бік сусіднього подвір’я.

Місцева влада припускає, що поява ведмедя в цьому районі є звичним явищем, адже поруч знаходяться національні парки та заповідники. Служби контролю за тваринами просять громадян не виставляти сміття на вулиці завчасно.

Відео дня

Наразі ветеринари та муніципальні чиновники планують про зміни часу забирання сміття. Також у тому районі планують провести рейд для пошуку заблукалих тварин.

Раніше Фокус повідомляв про те, що дикий ведмідь влаштував "ревізію" на кухні. Тварина обнюхувала меблі, вставала на задні лапи, зазирала у вікна і навіть відкрила холодильник, ніби вибираючи собі їжу.

Згодом стало відомо, як покупець врятував магазин і людей від дикого ведмедя. В американському місті Вернон Тауншип сталася неприємна історія — буквально нізвідки виник у супермаркеті чорний ведмідь.