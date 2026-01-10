Величезний ведмідь місяць жив у будинку американця, відмовляючись виселятись: як розселяли "квартирантів"

Гігантський чорний ведмідь вагою 250 кілограмів місяць прожив у підвалі під будинком американця з Каліфорнії, а після себе залишив збитки на тисячі доларів.

Тварину вдалось вигнати з будинку за допомогою пейнтбольного рушниці, пише Daily Star.

Протягом декількох тижнів власник Кен Джонсон був змушений ділити свій будинок в Алтадені з небажаним гостем вагою 250 кілограмів. Чорний ведмідь влаштувався під його підлогою в листопаді і вперто відмовлявся виселятись протягом декількох тижнів.

Джонсон розповів, що він переживав безсонні ночі, мучившись від дивних звуків, огидних запахів і невпинного занепокоєння щодо того, що може статися далі. Власник будинку пояснив, що він боровся з сильним недосипанням, постійно прокидаючись від звуків тварини, що ховалася у підвалі.

Ситуацію ще більше погіршило те, що ведмідь завдав значної шкоди будівлі, через що Джонсон змушений був витратити десятки тисяч доларів на ремонт.

"У мене є відео, на якому видно, як він скручує труби, що створило надзвичайно небезпечну ситуацію і змусило мене відключити комунальні послуги, щоб убезпечити себе", — розповів Джонсон.

Не знаючи, що робити, і маючи все менше альтернатив, Джонсон нарешті звернувся за професійною допомогою, що займається екстреним виселенням ведмедів. Спеціалісти залізли у підвал, озброївшись лише пейнтбольним пістолетом. Постріл у задню частини тварини змусив ведмедя втекти з підвалу вже через 20 хвилин після прибуття команди фахівців з виселення ведмедів.

Після втечі ведмедя Кен Джонсон укріпив підвальне приміщення подвійним шаром фанери та мішками з піском, щоб завадити тварині повернутися. Крім того, фахівці встановили біля входу електричний килимок, який давав легкий удар струмом, якщо на нього наступали. Килимок знадобився того ж тижня, адже ведмідь намагався повернутись в оселю. Проте після удару струму тварина впала та втекла у темряву.

Більше Кен Джонсон та ведмідь не бачились.

