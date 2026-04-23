Висів на дереві чотири години: ведмедя врятували після дзвінка очевидців (відео)
У штаті Нью-Йорк місцеві помітили чорного ведмедя, який заліз на дерево та пробув там понад чотири години. Правоохоронці та ветеринари вимушені були використали транквілізатор і сітку через невдалий "вояж" лісового мешканця.
Працівники служби захисту тварин дочекалися, коли подіє препарат, а тварина впаде з дерева прямо на завчасно розтягнену сітку на землі. Про це повідомляє New York Post.
Журналісти пишуть, що інцидент стався 21 квітня в місті Олбані, столиці штату Нью-Йорк. Один з місцевих мешканців помітив, як на дерево поблизу його дому заліз чорний ведмідь, однак тварина не може ніяк спуститися.
Чоловік негайно викликав поліцію, а ті запросили працівників служби захисту тварин. Ветеринари намагалися придумати, як змусити чотирилапого злізти з дерева, коли той від страху висоти та людей забрався аж на верхівку.
Тоді правоохоронці та фахівці служби захисту вирішили застосувати транквілізатор із седативним препаратом, аби після дії релаксанта ведмідь упав би в сітку, яку завчасно підготували. Після влучного пострілу тварина спочатку звалилася з верхівки дерева на стовбур, а ще через певний проміжок часу — прямо у сітку до ветеринарів.
На кадрах видно, що загалом тварина не постраждала, а також перебували при свідомості, судячи з рухів ведмедя у сітці. Правоохоронці додають, що чотирилапого відправлять до служби захисту тварин, де перевірять стан здоров'я і потім випустять її на волю, якщо не буде явних проблем із самопочуттям тварини.
ЗМІ пишуть, що поблизу Олбані знаходяться великі лісові масиви, а чорний ведмідь є одним з головних мешканців. Останнім часом тварини все частіше пробираються в місто через відсутність їжі та активний шлюбний період
