Власник закладу був шокований: ведмідь вночі влаштував "ревізію" в магазині (відео)

В індійському місті Гувахаті вночі пограбували та розтрощили магазин одного місцевого торговця. Коли той перевірив камери спостереження, то виявив, що "ревізію" в його закладі провів зголоднілий чотирилапий мешканець лісу.

Сам хазяїн закладу каже, що ведмідь зламав двері і замок одним ударом лапи, після чого поліз шукати смаколики та їжу на прилавку його торгівельної точки. Запис "злочину" злочину чотирилапого виклав відомий розважальний портал ViralHig в YouTube.

Відео з пограбуванням магазину стало вірусним у мережі, набравши понад 1,5 млн переглядів за останні місяці. На кадрах видно, що явно зголодніла тварина підійшла до дверей магазину, а завдяки своїм щелепам зламав замок і двері.

Згодом чотирилапий почав активну "ревізію" продуктів і смаколиків, які були видні на скляному прилавку магазину. Протягом тривалого часу ведмідь відкривав і розбивав банки, розривав пакети та пакунки, аби ситно поїсти.

"Його помітили, коли він нишпорив усередині та забирав їжу, викликавши паніку серед мешканців поблизу, поки блукав територією в пошуках поживи", — йдеться в описі до відео.

Наразі відомо, що цей інцидент стався вночі 12 вересня минулого року. Індійські ЗМІ пишуть, що поблизу міста перебуває Національний парк Ассам і лісовий масив, де проживають дикі тварини, які через діяльність людини починають частіше йти до місця проживання людей, аби прогодувати себе.

Реакція соцмереж

У коментарях до популярного ролика, юзери висловили порозуміння щодо вчинку тварини, а водночас — страх від побаченого. Найбільше схвалення отримали такі репліки:

"Чорт забирай! У мене були би повні штани від страху, якби ведмідь ось так при людях обчищав магазин від голоду";

"Судячи з того, як він відкрив двері, це — не перший його магазин";

"Подумайте самі: а якби ви були голодними, то хіба не так би вчинили? Бідна тварина";

"Видно, торгові ряди були поруч з лісом, і ведмідь поліз за їжею".

