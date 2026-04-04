Владелец заведения был шокирован: медведь ночью устроил "ревизию" в магазине (видео)

В индийском городе Гувахати ночью ограбили и разбили магазин одного местного торговца. Когда тот проверил камеры наблюдения, то обнаружил, что "ревизию" в его заведении провел голодный четвероногий житель леса.

Сам хозяин заведения говорит, что медведь сломал дверь и замок одним ударом лапы, после чего полез искать вкусности и еду на прилавке его торговой точки. Запись "преступления" преступления четверолапого выложил известный развлекательный портал ViralHig в YouTube.

Видео с ограблением магазина стало вирусным в сети, набрав более 1,5 млн просмотров за последние месяцы. На кадрах видно, что явно проголодавшееся животное подошло к двери магазина, а благодаря своим челюстям взломало замок и дверь.

Впоследствии четвероногий начал активную "ревизию" продуктов и вкусностей, которые были видны на стеклянном прилавке магазина. В течение длительного времени медведь открывал и разбивал банки, разрывал пакеты и пакеты, чтобы сытно поесть.

"Его заметили, когда он рыскал внутри и забирал еду, вызвав панику среди жителей поблизости, пока бродил по территории в поисках пищи", — говорится в описании к видео.

Известно, что этот инцидент произошел ночью 12 сентября прошлого года. Индийские СМИ пишут, что вблизи города находится Национальный парк Ассам и лесной массив, где проживают дикие животные, которые из-за деятельности человека начинают чаще идти к месту жительства людей, чтобы прокормить себя.

Реакция соцсетей

В комментариях к популярному ролику, пользователи выразили понимание относительно поступка животного, а одновременно — страх от увиденного. Больше всего одобрения получили такие реплики:

"Черт возьми! У меня были бы полные штаны от страха, если бы медведь вот так при людях обчищал магазин от голода";

"Судя по тому, как он открыл дверь, это — не первый его магазин";

"Подумайте сами: а если бы вы были голодными, то разве не так бы поступили? Бедное животное";

"Видно, торговые ряды были рядом с лесом, и медведь полез за едой".

Ранее Фокус рассказывал о том, как четверолапый обитатель леса прогулялся во дворе супругов. Он был очень "вежливым", нажав на звонок перед тем, как исследовать чужую территорию.

Впоследствии стало известно, как медведь устроил "ревизию" на кухне одной семьи. Животное обнюхивало мебель, вставало на задние лапы, заглядывало в окна и даже открыло холодильник, будто выбирая себе еду.